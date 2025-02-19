YouTube'un Android TV'ler için geliştirilen versiyonu, yeni bir özelliğe ev sahipliği yapmaya başladı. Kullanıcılar, bu özellik sayesinde müzik dinlerken klip izlemek zorunda kalmayacaklar.

YouTube'un akıllı televizyonlar için geliştirilen Android uygulamasına dikkat çekici bir özellik eklendi. Kullanıcılar artık YouTube'da açtıkları müzik videolarının kliplerini izlemek zorunda kalmayacaklar. İsteyenler, parçalar için şarkı sözlerini de ekrana yansıtabilecekler.

YouTube'un yaptığı güncelleme ile kullanıcılar, video oynatma ekranında yeni bir göz simgesi görmeye başlayacaklar. Bu simgeye basıldığı zaman üç seçeneğin sunulduğu bir sayfa açılacak. Kullanıcı, ne istediğine uygun olan seçeneği aktif edecek.

YouTube'un yeni özelliği böyle görünecek

YouTube'da açtığı bir müzikteki şarkı sözlerini görmeyi tercih eden kullanıcı, iki kademeli bir ekran ile karşılaşacak. Sol tarafta şarkı sözleri kayacak, sağ tarafta ise şarkının ismi ve kapak fotoğrafı gösterilecek.

Akıllı televizyonunda YouTube'un 5.22+ kodlu sürümünü bulunan kullanıcılar, uygulamanın yeni özelliğini an itibarıyla deneyimleyebiliyorlar. Buradan yola çıkarak, özelliğin şimdilik dağıtım aşamasında olduğunu düşünebiliriz. Bir süre sonra tüm kullanıcılar, yeni özelliğe kavuşacaklar.