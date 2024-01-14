YouTube, her reklam darbesine göğüs geren kullanıcılara karşı, daha önce de yaptığı gibi tekrar tüm siteyi yavaşlattı.

Aklınıza gelebilecek her kategoriden en az birkaç içeriği bünyesinde barındıran YouTube, kendisine rakip olanlarla arasına yıllar içinde büyük bir mesafe koymayı başardı ve sektörün lideri unvanını bir an olsun bırakmadı. Fakat kullanıcılar, son birkaç yıldır reklamların zorla izletilmesinden şikâyetçi.

Platform, bu duruma karşı reklam engelleyici çözümünü kullanan kullanıcılara farklı yöntemlerle o reklamları ulaştırdı ve en sonunda “reklam engelleyici kullanırsan video izleyemezsin.” diyerek tartışmalı bir nokta koydu. Bunun da ötesine geçen kullanıcılar, artık tüm sitede “vasatın üstü” diye nitelendirebileceğimiz bir deneyimle karşı karşıya.

Bu deneyimi size şu şekilde gösterebiliriz:

Reklam engelleyicimizin açık olduğu senaryoyla başlayan videomuzda, hâlihazırda sitede gezerken videoların geç geldiğini görebiliyoruz. Bir video izlemek istediğimizde ise asıl yavaşlama orada kendini gösteriyor. Zira videonun ne oynatma barında gezebiliyoruz ne de videoyu doğru düzgün izleyebiliyoruz. Video yüklense bile görüntünün donduğunu, farklı bir yerden başlatmak istediğimizde uzun süre siyah ekranda kaldığını görebiliyoruz.

Normal şartlarda bu, o kadar da büyük bir problem olmazdı. Fakat reklam engelleyicimizi kapatır kapatmaz tüm platform normale dönüyor ve videoyu istediğimiz gibi oynatabiliyoruz. Oynatma barımız, video yüklenme hızı vb. tüm mekanikler hızlanıyor. Tekrar açtığımızda ise yine köklü bir yavaşlama söz konusu oluyor.

YouTube, reklam engelleyicilere karşı verdiği savaşta çok sayıda caydırıcı yolu denedi fakat şu ana kadar bu yöntemler beklenen etkiyi vermemiş gibi görünüyor. Şu anki YouTube deneyimi hakkında sizin düşünceleriniz neler?