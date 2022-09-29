YouTube, sağlık ile alakalı aramalar için platforma 'Kişisel Hikâyeler' isimli bir bölüm ekleyeceğini duyurdu. Bu kısım, belirli sağlık sorunları konusunda arama yapan kullanıcıların karşısına bu hastalıkları yaşayıp deneyimlemiş insanların videolarını çıkaracak.

Popüler video paylaşım platformu YouTube, kullanıcı deneyimini iyileştirmek için yeni özellikler getirmeye devam ediyor. Son olarak ‘Shorts’ kısmına TikTok’tan aşina olduğumuz ‘seslendirme’ ekleme seçeneği getiren platform, şimdi de sağlıkla ilgili arama sonuçları için yeni bir hamle yaptığını duyurdu.

Bugün yapılan duyuruda, kullanıcıların sağlıkla ilgili aramalarını iyileştirmek için yeni bir bölüm ekleneceği ifade edildi. ‘Kişisel Hikâyeler’ ismi verilen bu bölüm, belirli sağlık durumları ile ilgili arama yapıldığında, bu rahatsızlıklara yakalanan insanların videolarını gösterecek.

Kullanıcılara hastalığı yaşayan insanların deneyimleri gösterilecek

YouTube’un yeni özelliğini biraz daha açalım. ‘Kişisel Hikâyeler’ bölümüyle karşımıza çıkacak videolar, kullanıcıların ‘Bu hastalıkla nasıl yaşarım?’, ‘Diğer insanlar bununla nasıl yaşadı?’, ‘Hastalığım iyileşir mi?’, ‘Sevdiklerime bu konularda nasıl destek olabilirim?’ ve bunun gibi birçok merak edilen soruya yanıt bulmasına yardımcı olacak. Yani kullanıcılar, belirtilen sağlık sorununu yaşayan kişilerin hikâyelerine yeni eklenen özellikle kolayca ulaşabilecek.

Platform, özelliğin tanıtımında ‘Kişisel Hikâyeler’ kısmının şimdilik kanser, ansksiyete ve depresyon gibi konuları göstereceğini ifade ederken ABD’de kullanılabileceğini aktardı. İlerleyen zamanlarda ise özelliğin konu kapsamının genişleyeceği ve diğer bölgelerde kullanıma sunulacağı belirtildi.

YouTube, konuya ilişkin yaptığı açıklamalarda videoların bu bölüme uygun olması için belli fiziksel ve zihinsel sağlık durumlarında yaşanmış deneyimleri içermesi gerektiğini söyledi. Tanıtım niteliğindeki içeriklerin ise özellik için uygun olmadığı ifade edildi. Ayrıca tüm videoların sağlık konusunda dezenformasyon yayılmasını önleyen politikalara uygun olacağı da açıklamalara eklendi.

Dev uygulama, videoların yanlış bilgi yayılımını engelleyeceğini söylüyor. Ancak COVID-19 salgını sırasında diğer platformlarda da olduğu gibi YouTube da dezenformasyon konusunda eleştirilere maruz kalmıştı. Platformun, ‘Kişisel Hikâyeler’ bölümündeki videoların ne kadar iyi denetleyebileceğini ve eleştiri alıp almayacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz.