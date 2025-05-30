Google, YouTube Shorts'a çok kullanışlı bir özellik ekleyeceğini duyurdu. Yakında kullanıcılar, Shorts videolarda gördüğü herhangi bir şey hakkında Google Lens'i kullanarak arama yapabilecek.

Google, TikTok ve Instagram Reels rakibi kısa video formatı YouTube Shorts’a düzenli olarak yeni güncellemeler getiriyordu. Şimdi şirketten gelen yeni bir açıklama da kullanıcıların Shorts izlerken merak ettikleri şeyi hemen bulmasını sağlayacak yeni bir özelliğin yakında kullanıma sunulacağını gösterdi.

Teknoloji devi tarafından destek sayfası üzerinden yapılan resmî açıklamaya göre yakında YouTube Shorts’a Google Lens desteği eklenecek. Birkaç hafta içinde kullanıcılara sunulacak bu özellik, Shorts videolar hakkında Lens ile arama yapma imkânı tanıyacak.

Videoda gördüğünüz her şeyi Google Lens ile arayabileceksiniz

*Özellik böyle kullanılacak (9to5Mac)

Basitçe anlatacak olursak bu özellik, YouTube Shorts videolarda gördüğünüz herhangi bir şeyi Google Lens ile aramanıza yarayacak. Örneğin videoda ziyaret etmek istediğiniz bir yer gördüğünüzü varsayalım. Google Lens yardımıyla o konumun neresi olduğunu hızlı bir şekilde bulabileceksiniz, orası hakkında tüm detaylara ulaşabileceksiniz.

Bu özelliğin gerçekten çok yararlı olacağını söylemek mümkün. Özellik, YouTube ve Google’ın görsel arama imkânlarını geliştirmek ve kullanıcılara daha etkileşimli bir deneyim sunma amaçlarının bir parçası. Ayrıca TikTok ve Instagram Reels’ta böyle bir özellik olmadığı için Shorts’u onların bir adım önüne atabileceğini de söylemek mümkün.

YouTube Shorts'un Google Lens özelliği nasıl kullanılacak?

Adım #1: YouTube'dan bir Shorts videosu açın.

YouTube'dan bir Shorts videosu açın. Adım #2: Üst menüye eklenen "Lens" seçeneğine basın.

Üst menüye eklenen "Lens" seçeneğine basın. Adım #3: Videoda arama yapmak istediğiniz kısmı çizerek veya dokunarak gösterin.

Videoda arama yapmak istediğiniz kısmı çizerek veya dokunarak gösterin. Adım #4: Google Lens'i ile yapılan arama sonucunda çıkan görsel eşleşmelere ve arama sonuçlarına ulaşın.

Özellik kullanıma sunulduğunda kullanıcılar, bir Shorts videoyu durdurup üst menüye eklenecek “Lens” seçeneğine basacak. Daha sonrasında ise aramak istedikleri şeyi çizerek veya üzerine dokunarak gösterecekler. Lens de hızlıca görsel eşleşmeler ve arama sonuçlarını sunacak.