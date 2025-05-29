Google Meet, Material 3 Expressive tasarım diliyle birlikte daha sade ve kontrastlı yeni bir arayüze geçiş yapmaya hazırlanıyor. Yeni Google Meet arayüzünde çağrı geçmişi, toplantı ekranları ve Duo özellikleri yerini daha modern bir tasarıma bırakıyor. Eski Duo özellikleri de kaldırılacak.

Google geçtiğimiz günlerde düzenlediği I/O 2025 etkinliğinde Google Meet uygulamasının yenilenen tasarımına dair kısa bir ön izleme paylaştı. Şirketin “Material 3 Expressive” adını verdiği bu yeni arayüz, Android ekosisteminde yer alan uygulamaların görünümünde önemli değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.

Google Meet’in 308.0.763202464.duo.android_20250525.16_p0.s sürümünde yapılan erken erişimli bir incelemeye göre, yeni tasarım dili uygulamaya henüz resmi olarak gelmemiş olsa da arayüzdeki değişiklikler şimdiden kendini gösteriyor.

Bekleme ekranı dahil tüm arayüz baştan tasarlanıyor

Güncellenen çağrı geçmişi ekranı, daha belirgin kontrast sunarken; toplantıya manuel katılım ekranı ise okunabilirliği artıran yuvarlatılmış bir tasarıma kavuşuyor. Aynı zamanda eski Duo özelliklerinin kaldırılacağına dair bir bildirim de yeni arayüzle birlikte gösteriliyor.

Toplantı seçimi sonrası karşımıza çıkan bekleme ekranı da yenilenen tasarımdan nasibini almış durumda. Ön izlemede geçtiğimiz hafta paylaşılan tanıtım görselinde yer alan büyük buton dikkat çekerken, birebir görüşmelerde kullanılan ekranlar da aynı tasarımla güncelleniyor. Ancak bu büyüyen öğeler ekranda daha az bilginin gösterilmesine yol açıyor.

Material 3 Expressive tasarımı, Android 16’nın kararlı sürümünden sonra uygulamalarda kendini göstermeye başlayacak gibi görünüyor. Öte yandan bu yeni arayüzün Android 15 kullanıcılarına da ulaşabileceği konuşuluyor. Güncellemelerin ne zaman tüm kullanıcılarla buluşacağı ise henüz netleşmiş değil.