Google Meet Baştan Aşağı Yenileniyor: İşte Tam da Böyle Görünecek!

2 dk okuma süresi
1
1
0
0
0
Google Meet, Material 3 Expressive tasarım diliyle birlikte daha sade ve kontrastlı yeni bir arayüze geçiş yapmaya hazırlanıyor. Yeni Google Meet arayüzünde çağrı geçmişi, toplantı ekranları ve Duo özellikleri yerini daha modern bir tasarıma bırakıyor. Eski Duo özellikleri de kaldırılacak.

Google geçtiğimiz günlerde düzenlediği I/O 2025 etkinliğinde Google Meet uygulamasının yenilenen tasarımına dair kısa bir ön izleme paylaştı. Şirketin “Material 3 Expressive” adını verdiği bu yeni arayüz, Android ekosisteminde yer alan uygulamaların görünümünde önemli değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.

Google Meet’in 308.0.763202464.duo.android_20250525.16_p0.s sürümünde yapılan erken erişimli bir incelemeye göre, yeni tasarım dili uygulamaya henüz resmi olarak gelmemiş olsa da arayüzdeki değişiklikler şimdiden kendini gösteriyor. 

Bekleme ekranı dahil tüm arayüz baştan tasarlanıyor

Google meet

Güncellenen çağrı geçmişi ekranı, daha belirgin kontrast sunarken; toplantıya manuel katılım ekranı ise okunabilirliği artıran yuvarlatılmış bir tasarıma kavuşuyor. Aynı zamanda eski Duo özelliklerinin kaldırılacağına dair bir bildirim de yeni arayüzle birlikte gösteriliyor.

Google meet yeni tasarım

Toplantı seçimi sonrası karşımıza çıkan bekleme ekranı da yenilenen tasarımdan nasibini almış durumda. Ön izlemede geçtiğimiz hafta paylaşılan tanıtım görselinde yer alan büyük buton dikkat çekerken, birebir görüşmelerde kullanılan ekranlar da aynı tasarımla güncelleniyor. Ancak bu büyüyen öğeler ekranda daha az bilginin gösterilmesine yol açıyor.

meet yeni tasarım

Material 3 Expressive tasarımı, Android 16’nın kararlı sürümünden sonra uygulamalarda kendini göstermeye başlayacak gibi görünüyor. Öte yandan bu yeni arayüzün Android 15 kullanıcılarına da ulaşabileceği konuşuluyor. Güncellemelerin ne zaman tüm kullanıcılarla buluşacağı ise henüz netleşmiş değil.
İLGİLİ HABER

Dil Bariyeri Ortadan Kalkıyor: Google Meet'e Yapay Zekâ Destekli Canlı Çeviri Geldi
İLGİLİ HABER

Google Meet ve Zoom'un Popüler Özelliği Signal'e Geliyor (Toplantılarınızın Yeni Adresi Belli Oldu Gibi)

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
Kaynak : https://www.androidauthority.com/material-3-expressive-google-meet-3562173/
1
1
0
0
0
Emoji İle Tepki Ver
1
1
0
0
0

Sponsorlu - Uygulamaya yönlendirir

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
En Güncel Haberler