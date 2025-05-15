Google, YouTube'daki reklamlar için "Peak Points" isimli yepyeni bir yapay zekâ özelliği duyurdu. Bu özellik, reklamverenlerin videoların en çok izlenen kısımlarına reklam eklemesini sağlayacak.

Yapay zekâ konusunda en önde gelen firmalardan biri olan Google, bu teknolojiyi her alana entegre etmek için çalışmalarda bulunuyordu. Reklamlar da bunlardan biriydi. Şimdi ise şirket, “Peak Points” ismi verilen, reklamverenler tarafından YouTube’da kullanılacak bir yapay zekâ özelliği duyurdu.

Bu özellik, reklamverenlerin Google’ın Gemini modelini kullanarak YouTube videolarının belli yerlerine reklam yerleştirmelerine olanak tanıyacak. Maalesef kullanıcıların çok sinirini bozacak bir özellik olduğunu söyleyebiliriz.

Videoların en çok izlenen bölümlerinden sonra reklam koyulacak

Özelliğin temel amacı, yapay zekânın kullanıcıların âdeta ekrana kilitlendiği anları tespit edip oralara reklam yerleştirmeye yardımcı olması. Yani bir videonun en çok izlenen kısımları veya en heyecanlı kısımlarından bahsediyoruz. Reklamların, hemen bu bölümlerin ardından ekleneceği belirtilmiş. Neyse ki ortasında çıkmayacak ancak bu kısımlar sonra gelmesi bile kullanıcıları sinir etmeye yeterli.

Şirketin aktardığına göre bu özellik, hem reklamverenlere hem de içerik üreticilerine yarayacak. Peak Points ile eklenecek reklamların, üreticilerin para kazanmasında en önemli ölçümlerden olan etkileşim ve tıklama oranının artırılmasında önemli rol oynayacağı belirtilmiş. Ayrıca modelin transkriptler ve kareler gibi video ögelerinin analiz edilmesiyle eğitildiğini ve videoların önemli kısımlarını bu şekilde tespit ettiği de eklenmiş.

Peak Points özelliği şimdilik bir pilot programında ve geniş çapta kullanıma sunulmadı. Ancak Google, yılın ilerleyen dönemlerinde YouTube’a geleceğini söylüyor. Kullanıcılardan nasıl bir tepki alacağını bekleyip göreceğiz.