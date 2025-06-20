Google, YouTube Shorts'lara yeni bir özellik ekledi. Temelinde bir çıkartma olan bu özellik, videoda kullanılan ürünlerin satın alınmasına yardımcı olacak. YouTube Shorts'un Instagram'a benzeyen özelliği, gelirleri artıracak gibi görünüyor.

Dünyanın en popüler çevrim içi video platformu YouTube, en çok da içerik üreticileri memnun edecek yeni bir özelliği kullanıma sundu. YouTube Shorts içerisinde yer alan yeni özellik, içerik üreticilerin gelirlerini artırmalarına büyük oranda yardımcı olacak. Gelin hep birlikte detaylara bakalım.

Instagram Reels videolar izliyorsanız, paylaşılan videolar içerisinde tonla ürün yerleştirme görürsünüz. İçerik üreticiler, bir ürünün reklamını yapar ve satın almanızı sağlayacak çıkartmalar görürsünüz. İşte bu özellik, an itibarıyla YouTube Shorts'a geldi. İçerik üreticiler, videolarında kullandıkları ürünleri bir çıkartma olarak ayarlayabilecek ve milyonlarca kullanıcının o ürünü kolayca satın almasını sağlayabilecekler.

YouTube Shorts'un yeni özelliği böyle görünecek

YouTube Shorts'a eklenen yeni özelliğin ürün linki içeriyor olması dışında Instagram Reels çıkartmalarından hiçbir farkı yok. İçerik üreticiler, yerleştirdikleri çıkartmaların boyutlarını ayarlayabilecek, diledikleri gibi yerleştirebilecekler. Bu arada; içerik üreticinin birden çok ürün için bir çıkartma ekleyeceğini, diğer ürünlerin liste olarak gösterileceğini belirtelim.

Aslına bakacak olursak YouTube Shorts'ta bu tür ürün reklamları zaten yapılabiliyordu. İçerik üreticiler, kullandıkları ürünlerin linklerini ekleyebiliyor, kullanıcılar da Alışveriş sekmesi üzerinden söz konusu ürünlere ulaşabiliyorlardı. Geçtiğimiz aylarda bir test yaptığını söyleyen Google, ürün çıkartmasına tıklama oranının Alışveriş linkine tıklama oranından yüzde 40 fazla olduğunu tespit etti. Hâl böyle olunca mevcut sekme, büyük bir hızla çıkartmalara dönüştürüldü.