Google, YouTube'a gelecek yeni bir özelliği duyurdu. Yapılan resmî açıklamaya göre Google'ın metinden yapay zekâ üreten Veo 3 modeli, çok yakında Shorts videolara entegre olacak.

ABD merkezli teknoloji devi Google'dan dünyanın en popüler çevrim içi video platformu YouTube'la ilgili önemli bir açıklama geldi. Platformun 20. yılı için düzenlenen bir etkinlikle yapılan açıklama, YouTube'daki Shorts bölümünün çok yakında yapay zekâ ile üretilen videolarla dolup taşacağını gözler önüne seriyor.

Hatırlayan okurlarımız vardır; Google, yaklaşık 1 ay kadar önce metinden video üreten yapay zekâ modeli Veo 3'ü duyurdu. Bu model, en çok da gerçekçiliği ile dikkat çekti. İşte Google'ın yaptığı açıklama, Veo 3'ün çok yakında Shorts'a entegre olacağını ortaya koydu. Hâlihazırda YouTube için Veo 2'yi kullanabilen içerik üreticiler, yılın ilerleyen dönemlerinde Veo 3'e geçiş yapacaklar.

Veo 3'ün YouTube'a entegre edilmesiyle neler değişecek?

İçerik üreticiler, YouTube'a zaten entegre olan Veo 2 ile arka plan ve klip oluşturma gibi işlemler yapabiliyorlar. Ancak Google, Veo 3 ile YouTube Shorts'ta tam olarak nelerin değişeceğini açıklamadı. Buna rağmen; Veo 3'ün gelişmiş video kalitesini ve ses eklenebilme özelliklerini zaten biliyoruz. İçerik üreticiler, yeni entegrasyon ile muhtemelen bu özellikleri kullanabilecekler.

Veo 3, normal koşullarda 1 aylık ücretsiz deneme sürecinin ardından ücretli hâle geliyor. Bu durumun YouTube Shorts entegrasyonunda nasıl kullanılabilir olacağı şimdilik belli değil. İçerik üreticiler, Veo 3'ün en gelişmiş özelliklerinden faydalanabilmek için 719,99 TL'den başlayan Google AI Pro aboneliğini satın almak zorunda kalabilirler.