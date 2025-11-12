YouTube Shorts Video Nasıl Yüklenir?

YouTube Shorts videolarını nasıl yükleyeceğinizi adım adım öğrenin! Bu içerikte, ister telefondan ister bilgisayardan olsun, kısa videolarınızı YouTube’a en doğru şekilde nasıl ekleyeceğinizi anlatıyoruz. Dikey format, etiket kullanımı ve en iyi izlenme ipuçlarını da içeriğimizde...

YouTube Shorts yükleme özellikle dijital içerik üreticileri arasında popülerliğini hızla artıran bir video paylaşım yöntemi haline geliyor. YouTube üzerindeki kısa, dinamik ve dikkat çekici videolar sayesinde daha geniş bir izleyici kitlesine ulaşmak mümkün. Akıllı telefonlar veya bilgisayar aracılığıyla kolayca yapılabilen bu işlem ile kullanıcılar; hem eğlenceli hem de bilgilendirici içerikleri pratik bir şekilde paylaşabiliyor. Platformun sağladığı pratik özellikler sayesinde, yüksek görüntü kalitesinde ve uygun biçimde hazırlanan videolarınızla fark yaratabilirsiniz.

YouTube Shorts videosu nasıl oluşturulur?

Öncelikle ilgi çekici, özgün ve kaliteli bir kısa video içeriği üretmeniz gerekir. Eğlenceli ya da bilgilendiren bir konsept seçiminden sonra, hikayenizi aktarmak için maksimum 60 saniyelik süreyi etkili değerlendirmeniz önemli. Videonuzun ilk birkaç saniyesinde izleyicinin dikkatini yakalamaya odaklanın. Bu, videonun izlenme oranını artırır, izleyenlerin devamını getirmesini sağlar. Harici bir mikrofon ve iyi ışık kullanımı görüntü ve ses kalitesini yükseltir. Akıllı telefonunuzu veya farklı bir cihazı sabit bir zemine yerleştirerek titreşimsiz çekim sağlayabilirsiniz.

YouTube Shorts videosu oluştururken dikkat etmeniz gerekenler şu şekildedir:

YouTube Shorts formatı gereği videonuzu mutlaka dikey (9:16) oranında çekin.

Video süresini 30 ile 60 saniye arasında tutarak, izlenebilirliği yüksek klipler üretin.

Kurgu sırasında gereksiz kısımları kesin, akıcı ve ritmik geçişlere özen gösterin.

Özgün içeriklerinizi genellikle eğlenceli veya öğretici temalar ile sunmanız izleyici kitlenizi artırır.

YouTube Shorts telefonu kullanarak yükleme seçeneğinden sonra izlenme ve etkileşim oranlarınızı analiz edin.

Çekeceğiniz videoda ana konuyu kadrajın orta kısmında tutarak mobil ekranlarda optimum görünürlüğe ulaşabilirsiniz. Farklı filtreler, metinler veya müzik ekleyerek kişiselleştirilmiş ve dikkat çekici bir YouTube kısa video yükleme deneyimi sağlayabilirsiniz. Video bitiminde izleyicilere kısa bir çağrı ekleyerek abone olmaya ya da başka videolarınıza bakmaya teşvik etmek, kanalınızın büyümesine katkı sunar.

YouTube Shorts video yükleme şartları nelerdir?

Platformun belirlediği bazı şartlara uygun davranmak, başarılı YouTube Shorts video yükleme deneyimi için temel önemdedir. Shorts videolarınızın platform tarafından otomatik olarak tanınmasını ve aramalarda öne çıkmasını sağlamak için doğru format, süre ve etikete mutlaka dikkat etmelisiniz. Bu şartlar, hem YouTube kısa video yükleme sürecinde hem de videolarınızın platformda görünürlüğünde kilit rol oynar.

“YouTube Shorts nasıl yapılır?” sorusuna aşağıdaki maddelerle yanıt verilebilir:

Video süresi en fazla 60 saniye olmalıdır, aksi durumda videonuz Shorts olarak görünmez.

Video, akıllı telefon ve kameralar ile dikey (9:16) oranında çekilmeli ve o şekilde yüklenmelidir.

Dosya boyutu 2 GB’tan fazla olmamalıdır. Aksi halde yükleme işlemi başarısız olur.

Yayınlanan içerik; küfür, hakaret, müstehcenlik ya da yasa dışı unsurlar içermemelidir.

İşlemin kolayca ilerlemesi için başlık veya açıklama kısmına #Shorts etiketi ekleyebilirsiniz.

Görüntülerin net ve sesin anlaşılır olması, videonuzun daha profesyonel görünmesini sağlar.

Telefon veya YouTube Shorts masaüstü yükleme aşamalarında teknik şartnameye dikkat etmek gerekir.

Kısa videoların başarıya ulaşmasında yükleme esnasında sizden beklenen şartlara birebir uyulması gerekir. Özellikle YouTube algoritması, teknik açıdan uygun videoları daha hızlı bir şekilde ön plana çıkarır.

YouTube Shorts 1000 izlenme kaç TL?

YouTube Shorts videolarınız popüler hale gelirse, izlenme başı kazançlar gündeme gelir. Türkiye’de YouTube kısa video yükleme sonrası 1000 izlenme başına kazanılan ücret, klasik YouTube videolarına göre daha düşüktür.

2024 itibarıyla Shorts’taki 1000 izlenme için ödenen tutar ortalama olarak 0,1 TL ila 0,7 TL arasında değişir. Ancak bu değer kanalınızın türüne, izleyici kitlesine ve reklam gelirlerine bağlı şekilde değişiklik gösterebilir. Eğer video içeriğiniz gençlere ya da teknoloji meraklılarına hitap ediyorsa, reklamveren ilgisinin artması ile bu kazanç miktarı yükselebilir. Bazen popüler içeriklerde bu tutar, kanalın genel etkileşimine bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Çoğu içerik üreticisi, YouTube Shorts video yükleme ile izlenme başı gelirin artırılması için özgün, ilgi çekici ve paylaşım potansiyeli yüksek videolar üretmeye odaklanıyor. İzlenme miktarının fazla olması, toplam geliri doğrudan etkiler ve Shorts formatı ile düzenli gelir elde etmek isteyenler için önemli bir kriter haline gelmiştir.

YouTube Shorts HD yükleme

YouTube Shorts videolarınızda yüksek çözünürlüklü görüntüler kullanmak, izleyici memnuniyeti açısından oldukça önemlidir. Özellikle dikey formatta çekilmiş olan içeriklerde, 720p veya daha üstü çözünürlükler, izlenebilirlikte ciddi bir fark yaratır. Çekim esnasında yeterli ışık ve net odağı sağlamak, hazırlayacağınız HD videonun kalitesini artırır.

YouTube Shorts HD yükleme yaparken aşağıdaki noktalara dikkat etmeniz önemlidir:

HD kalite için en az 720p çözünürlükte video hazırlayın.

Yüklemeden önce cihazınızın ayarlar kısmından çözünürlüğü kontrol edin.

Yükleme sırasında internet hızınıza dikkat edin ve düşük hızlı bağlantı kullanmamaya özen gösterin.

İzleyiciler için daha kaliteli bir deneyim sunmak adına video netliğinden ödün vermeyin.

YouTube Shorts video ölçüleri

YouTube Shorts yükleme işleminde başarılı sonuç almak için videonuzun ölçülerini uygun seçmek çok önemlidir. 9:16 oranında ve minimum 1080 x 1920 piksel çözünürlüğünde hazırlanan videolar, izleyicilere daha net ve etkileyici bir görüntü sunar.

Kadrajın ortasına en önemli ögeleri yerleştirmeniz, kullanıcıların videonuzu küçük ekranda dahi rahatça izlemesini sağlar. Özellikle metin, logo gibi öğelerin kenarlardan taşmamasına ve videonun mobil cihazlarda tam uyumlu göründüğüne emin olun. Görüntü kalitesi düştüğünde, video profesyonellikten uzaklaşabilir ve izlenme oranını düşürebilir.

YouTube Shorts video ölçüleri şöyle olmalıdır:

Dikey format: 9:16 oranı gereklidir.

Önerilen boyut: 1080 x 1920 piksel.

Küçük ekranda görüntüleneceği için ana nesneleri kadrajın ortasında tutun. Videonuzun mobil görünüm uyumluluğunu test etmeyi de unutmayın.

Shorts videoların boyut ve süre sınırı nedir?

Video süresi olarak maksimum 60 saniye şartı aranır. Bu süre tek bir klip veya birkaç kısa video birleşimi şeklinde olabilir. Dosya boyutunda ise 2 GB’lık bir üst sınır bulunur. Eğer bu kriterleri aşarsanız, paylaşmak istediğiniz içerik Shorts bölümünde gösterilmez.

Shorts videolarında boyut ve süre sınırıyla ilgili dikkat edilmesi gerekenler şu şekilde sıralanabilir:

Süre sınırı: 60 saniye (birleşik klipler dahil toplam süre).

Boyut sınırı: 2 GB.

Uygun formatlar: MP4, MOV gibi yaygın video formatları.

Günlük hayatta çektiğiniz anlık ve eğlenceli görüntüler bu sınırlara uygundur.

YouTube Shorts özellikleri ile en iyi performansı bu sınırlarda alabilirsiniz.

Kısa, vurucu ve dikkat çekici videolar genelde bu sınırların içinde kalır ve izleyiciye ulaşmada avantaj sağlar.

Büyük boyutlu dosyalar ya da gereğinden uzun videolar yüklemek, içeriklerinizin Shorts algoritması tarafından uygun şekilde kategorize edilmesini engeller.

Dosyanın formatı kadar çözünürlük de önemlidir. 1080x1920 piksel dikey çözünürlükte ve popüler video formatlarında hazırladığınız videolar bu koşulları rahatlıkla karşılar. Böylece hem teknik gereklilikleri yerine getirmiş olursunuz hem de videolarınızın platformda daha fazla kişiye erişme şansı artar.

YouTube Shorts video yüklenmiyor sorunu nasıl çözülür?

Bazı teknik aksaklıklar, basit kontroller ve doğru adımlarla çoğunlukla çözülebilir. Video yükleme sırasında sorunun kaynağını doğru tespit ederek adım adım ilerlemeniz, özellikle yoğun trafik saatlerinde veya büyük dosya gönderimlerinde sürecin hızlanmasına yardımcı olabilir.

En sık yaşanan video yükleme hataları şöyle sıralanabilir:

İlk olarak internet bağlantınızı kontrol edin, yavaş bir bağlantı yüklenmeme nedenidir. Bazen yalnızca mobil veri ya da Wi-Fi ile bağlantı türünüzü değiştirmek bile sorunu çözebilir.

Dosyanızın süresini ve boyutunu, şartlara uygun olup olmadığını tekrar gözden geçirin. Video 60 saniyeyi ve 2 GB'ı aşmamalı. Bu sınırların üzerine çıktığında yükleme işlemi yarıda kalabilir.

Video formatınızın MP4 veya MOV gibi desteklenen formatlarda olduğundan emin olun. Desteklenmeyen formatlar sistem tarafından reddedilebilir ve yükleme başarılı olmayabilir.

Tarayıcı veya uygulamanın son sürümünü kullandığınızdan emin olun. Eski sürümler bazı teknik hatalara yol açabilir.

Aynı sorunu farklı cihazlarda deneyerek kontrol edin. Telefon, tablet veya bilgisayarda test ederek sorunun cihaz kaynaklı olup olmadığını görebilirsiniz.

Gerekiyorsa geçici dosyaları ve önbelleği temizleyin. Tarayıcı ya da uygulama belleğinde oluşan birikmeler yükleme işlemlerini yavaşlatabilir veya engelleyebilir.

Hala yüklenmiyorsa YouTube Destek Yardım sayfasından destek alın. Burada karşılaşılan hatalara özel çözümler bulabilir ve teknik destek alabilirsiniz.

Bilgisayardan Shorts video nasıl yüklenir?

YouTube Shorts masaüstü yükleme hem içerik üreticiler hem de sosyal medya yönetimiyle ilgilenen kullanıcılar için büyük kolaylık sunar. Bilgisayar kullanarak kısa video yükleme işlemi yapmak, düzenlenen videoların kalite kontrolünü sağlamak ve montaj, renk düzeltme ya da yazı ekleme gibi detaylarla ilgilenmek açısından avantajlıdır.

Masaüstü bilgisayardan yükleme, özellikle profesyonel düzeyde video hazırlayanların tercihidir çünkü bu yolla çekimden sonra yazılım kullanarak videoları istenen YouTube Shorts formatı ve çözümlerine uygun hale getirebilirsiniz.

Bilgisayardan shorts video yüklerken dikkat etmeniz gerekenler şu şekilde özetlenebilir:

YouTube hesabınıza giriş yapın ve sağ üstteki kamera simgesine tıklayın.

Açılan menüden “Video yükle” seçeneğini seçin.

Dosya seçin kısmında, YouTube Shorts video ayarları kriterlerine uygun şekilde hazırlanan, maksimum 60 saniye süresine ve 9:16 oranına sahip videoyu yükleyin.

Başlık veya açıklama kısmında #Shorts etiketini ekleyerek videonun Shorts kategorisinde listelenmesini sağlayın.

Video gizliliğini ayarlayın ve yükleme işlemini tamamlayın. Kısa süre içinde videonuz platformda görünür.

Dilerseniz video işlenirken YouTube'ın sunduğu ek ayarları kontrol edin ve video istatistiklerini anlık olarak takip edin.

Shorts Video kapak fotoğrafı (Thumbnail) nasıl ayarlanır?

YouTube Shorts paylaşma işlemi gerçekleştikten sonra, içeriğinizin platformda ön plana çıkabilmesi için özenle seçilmiş bir kapak fotoğrafı (thumbnail) büyük bir avantaj sağlar. Video yükleme sırasında seçeceğiniz thumbnail sayesinde videonuzun görünürlüğünü ciddi oranda artırabilirsiniz.

İzleyicilerin ilk dikkati çeken kısım kapak görseli olduğundan, özgün ve mesajınızı yansıtan bir görsel kullanmak çok önemlidir. Thumbnail seçiminde dikkat edeceğiniz detaylar, izlenme oranlarının yükselmesine de katkı sağlar. Özellikle renklerin canlı olması, videonuzun temasının yansıtılması ve net bir kompozisyon sunulması gereklidir.

Kapak fotoğrafı hazırlarken aşağıdakilere dikkat edebilirsiniz:

Video yükledikten sonra “Videonuzu Düzenleyin” sekmesine geçin.

“Kapak seç” kısmında sistemin önerdiği karelerden birini seçin ya da özel bir görsel yükleyin.

1080x1920 piksel boyutunda dikey bir görsel tercih edin.

Görselinizin net ve konuya uygun olmasına dikkat edin.

Değişiklikleri kaydedin ve güncellenmiş thumbnail ile daha fazla izleyici çekin.

YouTube Shorts video yükleme hakkında sıkça sorulan sorular

YouTube Shorts video yükleme işlemi sırasında nelere dikkat etmeliyim?

Başarılı sonuçlar almak için video süresinin kesinlikle 60 saniyeyi aşmaması gerekir. Ayrıca video boyutunun 2 GB’dan büyük olmaması önemli, aksi halde yükleme esnasında hata verebilir. Dikey formatta, yani genellikle 9:16 oranında çekilmiş kaliteli ve yüksek çözünürlüklü videolar kullanın.

YouTube Shorts nasıl yapılır ve hangi formatta olmalı?

Video kaydınızı çoğu zaman bir akıllı telefon ile yatay değil, dik tutarak gerçekleştirmeniz gerekir. Format açısından 9:16 oranını standart olarak almalı ve çekimin süresine dikkat etmelisiniz. En yaygın olarak önerilen dosya türü MP4’dür.

YouTube Shorts özellikleri video paylaşımını nasıl etkiler?

YouTube Shorts özellikleri, yani platformun sistemi gereği içeriklerin kolayca keşfe düşmesi, hızlı yüklenme süresi ve kullanıcı dostu arayüz sayesinde kısa videoların paylaşımında büyük bir avantaj sağlar. Videolarınızın izlenme, beğeni ve paylaşım oranlarının kısa sürede artmasında Shorts’un algoritma desteği etkilidir.