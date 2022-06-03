YouTube, uzun bir süredir en sevilen platformlardan biri haline geldi. İçine girdiğimizde adeta kendimizi kaybettiğimiz ve başladığımız videodan bambaşka bir noktaya doğru gittiğimiz platformu televizyondan izlemek birçoğumuz için dert haline gelebiliyor. Neyse ki bugün itibarıyla YouTube bu işlemi çok daha kolay bir hale getirdi. Peki nasıl?

YouTube üzerinden video izleyip zaman geçirmek birçoğumuzun oldukça sevdiği bir aktivite. Sevdiğimiz bir videonun altına gelen yorumları okumak ve bizimle aynı fikirde olan insanların olduğunu görmek de bir hayli mutlu ediyor.

Ancak maalesef ki videoların altındaki yorumlar bazı akıllı TV'ler üzerinden görünmeyebiliyor. Bu da bizleri YouTube'u daha çok web tarayıcısından veya mobil uygulamadan izlemeye itiyordu. Nitekim televizyonlarımızın büyük ekranlarında video izlemek ve yorum okumak çok daha keyifli olacağı için YouTube bu duruma yeni bir çözüm getirdi.

Telefonlarınızı tevizyonlar için ikinci bir ekran olarak kullanabilirsiniz!

İzleyicilerin büyük birçoğunluğunun sabırsızlıkla beklediği bir özellik nihayet YouTube tarafından duyuruldu. Bugün itibarıyla kullanıma sunulan özellikle birlikte artık Android ve iOS telefonlar ikinci ekran gibi kullanılarak YouTube videolarında etkileşimler çok daha kolay bir şekilde görüntülenebilecek. Tabii bu etkileşimlere yorumlar, beğeniler ve benzer diğer etkinlikler de dahil edilmiş oldu.

Etkileşimleri görüntülemek ve cihazlarınızı birbirine bağlamak için ise televizyonunuz ve telefonunuzda aynı YouTube hesabınızın açık olması yeterli oluyor. Böylelikle farklı bir program, cihaz veya kabloyla uğraşmaya gerek kalmadan cihazlarınız eşleşerek, aynı anda etkileşimleri iki cihazınızda da görmenize olanak sağlanıyor. Yani bir nevi telefonlar televizyonlar için ikinci birer ekran haline geldi.