YouTube'un En Popüler Podcast Platformu Olduğu Ortaya Çıktı

Yürütülen bir anket, podcast konusunda en popüler platformları ortaya çıkardı. Sonuçlarda YouTube'un Spotify'ı geride bırakarak en popüler platform olduğu görüldü.

Farklı konuları ele alan sesli içeriklerden oluşan podcast’lerin, son yıllarda gittikçe popülerleştiği bilinen bir gerçek. Durum böyle olunca bu içerikleri yayınlayan platformlar arasında da bir rekabet oluşabiliyor. Bu konuda önde gelenlerden olan Spotify, geçtiğimiz ay video podcast’leri kullanıma sunarak önemli bir adım atmıştı.

Bunun yanı sıra podcast konusunda önde gelen bir başka mecra olan YouTube’un da platformuna özel bir podcast bölümü eklemeyi planladığı gelen haberler arasında yer almıştı. Konu hakkındaki rekabet hız kesmeden devam ederken yapılan yeni bir anket, hangi platformun podcast’ler için en popüler olduğunu ortaya çıkardı.

YouTube, Spotify’ı geride bıraktı

Voices isimli şirket tarafından yapılan yeni bir araştırma, podcast’ler için hangi platformun daha popüler olduğunu ortaya koydu. 18-69 yaşları arasındaki 1000’den fazla ABD’li katılımcı üzerinde yapılan çalışmada, YouTube’un Spotify’ı geride bırakarak en popüler platform olduğu ortaya çıktı.

Araştırmaya göre katılımcıların %57,8’i podcast programlarını dinlemek için Google’a ait olan popüler video platformu YouTube’u tercih ediyor. YouTube’da video podcast’lerin oldukça fazla ve popüler olmasının da buna sebep olabileceği aktarılıyor. Ayrıca, YouTube’un yalnızca Premium ile arka planda ses dinlenmesine izin vermesinin bir dezavantaj olduğunu; ancak buna rağmen platformun bu tarz içeriklere önem göstermesinin meyvesini aldığını söylemek mümkün.

Yapılan anket, Spotify’ın katılımcıların %53,6’sı tarafından tercih edildiğini ve ikinci sırada yer aldığını ortaya koydu. Bunun yanı sıra Apple Podcast %41,1, Google %37,9, Amazon %29,7 oranlar ile YouTube ve Spotify’ı takip etti. Ayrıca, podcast dinleyicilerinin kişiselleştirilmiş veya dinledikleri programlar ile ilgili reklamlara daha çok ilgi duyduğu da anket sonuçlarıyla birlikte ortaya çıktı.

Son olarak bu anketin sonuçlarının ABD bazlı olduğunu, ülkeden ülkeye değişiklik gösterebileceğini eklemekte fayda var. Ancak ABD’nin podcast dinleyicileri konusunda en üstlerde yer alan bir ülke olması, araştırmanın platformların ve programların popülerliği konusunda önem arz edebilecek verileri ortaya koyduğunu da söylemek mümkün.