Artık Televizyon ile Konuşmaya Başlayacağız: YouTube'un TV Sürümüne İlginç Bir Özellik Geliyor!

YouTube'un TV sürümünde yepyeni bir özellik test edilmeye başladı. Bu yeni özellik, kullanıcıların Gemini tarafından desteklenen sor yeteneği olarak karşımıza çıktı. Kullanıcılar, televizyonlarından izledikleri videolarda da yapay zekâya soru sorabilecekler.

ABD merkezli teknoloji devi Google'dan dünyanın en popüler çevrim içi video platformu YouTube ile ilgili dikkat çeken bir hamle geldi. Şirket, YouTube'un TV versiyonu için yeni bir özelliği test etmeye başladı. Henüz çok küçük bir kullanıcı kitlesi ile test edilen özellik, televizyonlardaki YouTube deneyimini değiştirecek potansiyele sahip.

Google'ın YouTube'un TV versiyonunda test etmeye başladığı yeni özellik, kullanıcıların izledikleri video hakkında sesli sorular yöneltmesini sağlayacak. Gemini destekli bu özellik sayesinde kullanıcılar, izledikleri video hakkında yapay zekânın ürettiği bilgilere hızlıca ulaşma imkânı yakalamış olacaklar.

Peki böyle bir özelliğe gerçekten gerek var mı?

Google, geçtiğimiz yıl YouTube'un TV versiyonuna ilişkin radikal kararlar aldı. Yapılan açıklamalara göre uygulamanın daha efektif hâle getirilmesi ve yepyeni özelliklerle donatılması hakkında kararlar alınmış durumda. İşte Google'ın YouTube'da test etmeye başladığı özellik de tam olarak bu noktada doğdu.

ABD'de yapılan araştırmalara göre YouTube, artık kullanıcılar tarafından televizyon kanallarından bile daha fazla izleniyor. Hâl böyle olunca Google, YouTube'un televizyon sürümünü baştan aşağı değiştirmeye karar vermiş durumda. Bakalım bu tür özellikler, kullanıcı deneyimini nasıl etkileyecek...