İzlediğiniz Kanalların Bazıları Kapanmış Olabilir: YouTube'a "AI Slop" Temizliği Geldi!

YouTube, daha önce duyurduğu kararını işleme koydu ve "AI Slop" dediğimiz pek çok yapay zekâ kanalını yayından kaldırdı.

YouTube, son dönemde platformu dolduran düşük kaliteli yapay zekâ içeriklerine karşı düğmeye bastı. Milyonlarca aboneye ulaşan bazı popüler “AI slop” kanalları sessiz sedasız ortadan kayboldu.

Kapwing’in yayımladığı rapora göre 5,9 milyondan fazla abonesi ve 1,2 milyarı aşkın izlenmesi bulunan CuentosFacianantes (FascinatingTales) adlı kanal artık YouTube’da yok. Kanal, büyük ölçüde düşük kaliteli ve yapay zekâ üretimi Dragon Ball temalı videolar paylaşıyordu. Aynı listede yer alan ve 5,8 milyon aboneye sahip Imperio de Jesus (Empire of Jesus) kanalı da platformdan kaldırılmış durumda.

Gelecekte de benzer kanallar kapatılabilir

Bu gelişmeler, YouTube CEO’su Neal Mohan’ın kullanıcılarına gönderdiği ve “Düşük kaliteli yapay zekâ içeriklerinin yayılmasını azaltacağız.” dediği açıklamadan sadece haftalar sonra yaşandı. Mohan, spam ve tık tuzağıyla mücadelede kullanılan sistemlerin yapay zekâ içerikler için de devreye alınacağını duyurmuştu.

Kapwing’in listesinde yer alan Héroes de Fantasía, Adhamali-0 ve Roupa25 gibi en az 16 büyük yapay zekâ içerik kanalının da ya tamamen silindiği ya da tüm videolarını kaldırdığı görülüyor. Super Cat League adlı bir kanal hâlâ açık olsa da artık hiçbir videosu bulunmuyor.

Bu kanalların her biri 2 milyondan fazla aboneye sahipti. YouTube’un bu hesapları bizzat mı kaldırdığı, yoksa içerik üreticilerinin mi sildiği ise henüz net değil.