Yeni gelen güncelleme sonrası YouTube, yeni özelliği olan video indirme önerilerini de devreye soktu. Şimdilik belli bir kesime sunulan bu özelliği henüz çok istikrarlı çalıştığı söylenemez ancak sistemin çok yeni olmasından dolayı bunu dert etmek doğru olmaz.

Bir ay kadar süren testlerin sonunda, YouTube'un kullanıcılara video indirme önerileri gönderdiği yeni özellik bugün yayınlandı. Bu yeni özellik henüz tüm kullanıcılara ulaşmamış olsa da hem iOS'ta hem de Android'de büyük bir kitleye ulaştı bile. Şimdilik birçok kullanıcı önerilerin mantıklı olarak sunulmadığını düşünüyor ancak henüz çok yeni olmasından dolayı bu çok dert sayılmaz. Bunun yanı sıra YouTube'un bu yeni özelliğini Netflix'in öneri sistemine benzeten kullanıcılar da oldu.

Sistem, kullanıcıların daha önce indirdikleri videoların türlerine göre yeni video indirme önerileri sunarak çalışıyor. Eğer akıllı telefonunuz bir Wi-Fi ağına bağlıysa güncelleme çoktan kendi kendine yapılmış olabilir.

Video önerileri sunan bu yeni özelliği kullanmak istemezseniz ayarlarınızı kontrol ederek kolayca devre dışı bırakabilirsiniz. Bunun için, profilinizin Ayarlar sekmesine girin ve oradan da Arka Plan ve İndirilenler sekmesini seçin. Ardından açılan ekrandaki "İndirme Tavsiye Et" seçeneğinden özelliği devre dışı bırakabilirsiniz.