YouTube Türkiye'deki İzlenme Rekoru Bir Kez Daha Kırıldı

YouTube Türkiye, son iki günde peş peşe kırılan rekorlarıyla sık sık gündem yaratıyor. Sosyal medya fenomeni Reynmen’in 24 saatte 2 rekor kıran müzik klibinin ardından, en çok izlenen video rekoru da kırıldı. Rekoru kimin kırdığını tahmin etmek ise oldukça güç.

Türkiye’deki YouTube kullanıcı sayısında ciddi bir artış yaşanıyor. Bu artışla birlikte Türkiye’de üretilen içeriklerin izlenme rakamlarında da yükselme gözlemleniyor. Farklı tarzlar ve kategoriler altında üretilen binlerce video her gün milyonlarca izleyiciye ulaşmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz gün yüklenen ve sadece 24 saat içerisinde platformdaki 2 Türkiye rekorunu kıran Reynmen’in müzik klibi gündem yaratmıştı. Bu kez kırılan rekor, en çok izlenen yerli video rekoru oldu.

İşte "YouTube Türkiye’nin en çok izlenen videosu" rekoruna sahip o içerik:

Family GamesTR isimli kanal tarafından üretilen bu çocuklara yönelik içerik, 9 ay önce platforma yüklendi ve bu süre zarfında toplamda 464 milyon kere izlendi. Bu videodan önceki rekor sahibi ise Aleyna Tilki’nin Cevapsız Çınlama isimli müzik klibiydi. Söz konusu klip an itibariyle 426 milyon izlenmeye ulaşmış durumda.

Reynmen’in kırdığı ilk 24 saatte en çok beğeni alma ve izlenme rekorunun önceki sahibi de yine Aleyna Tilki’nin Cevapsız Çınlama klibiydi. En çok izlenen video rekoru ise artık Family GamesTR kanalına ait.

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