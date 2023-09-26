YouTube, 2021'den beri test ettiği uygun fiyatlı YouTube Premium aboneliğini iptal etti. "Premium Lite" isimli paket, sadece reklamların kaldırılmasını sağlıyordu.

Dünyanın en popüler çevrim içi video platformu YouTube, birkaç yıldır Premium abonelik paketi sunuyor. Bu abonelik paketini alan kullanıcılar, platformdaki tüm reklamlardan kurtuluyor. Ayrıca YouTube Music'e de ücretsiz olarak erişim sağlayabiliyor.

Ancak Google'ın bundan daha fazlası için çalıştığını biliyorduk. Hatta 2021 yılında sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, "Premium Lite" olarak isimlendirilen bir abonelik paketinin birkaç Avrupa ülkesinde test edildiğini aktarmıştık. Şimdiyse bununla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. YouTube, Türkiye'de hiçbir zaman tanışma imkânı yakalayamadığımız YouTube Premium Lite paketini iptal ettiğini duyurdu.

Daha ucuzdu ancak daha az avantaj sunuyordu

YouTube Premium Lite, ayda 29,99 TL karşılığında satın alınabilen standart Premium paketten daha ucuzdu. Ancak bazı kısıtlamalar vardı. Uygun fiyatlı pakette video indirme, arka planda oynatma ve YouTube Music bulunmuyordu. Kullanıcı, daha uygun bir fiyat karşılığında sadece reklamlardan kurtuluyordu. Paketin test edildiği ülkelerdeki müşterilere gönderilen bir e-postada, bu hizmetin 25 Ekim 2023 itibarıyla kaldırılacağı ifade edildi.

YouTube Premium Lite abonesi olan kullanıcılar, 25 Ekim'den sonra ya daha pahalı olan standart YouTube Premium aboneliğini kullanacaklar ya da YouTube'da reklamlarla karşılaşmaya başlayacaklar. Bu arada; YouTube, gönderdiği e-postada alternatifler üzerinde çalışmaya devam ettiğini de söyledi. Ancak "alternatif" paketler ile ilgili en ufak bir bilgi sızıntısı yok. İlerleyen dönemlerde, ne gibi özellikler sunan YouTube Premium abonelikleriyle karşılaşacağımızı hep birlikte göreceğiz.