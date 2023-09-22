Google, YouTube'a yapay zekâ ile desteklediği bir dizi yeni özellik getirdi. İçerik üreticilere odaklanan yeni özellikler, YouTube'da video oluşturmayı daha kolay ve eğlenceli bir hale getirecek.

Dünyanın en büyük çevrim içi video platformu YouTube için geçtiğimiz gün bir etkinlik gerçekleştirildi. "Made On YouTube 2023" isimli bu etkinlik, platforma gelecek yeni özellikleri gün yüzüne çıkarttı. Google tarafından yapılan açıklamalara baktığımızda, yapay zekânın içerik üreticiler için önemli bir yardımcı haline geleceğini gözler önüne seriyor. Zira Google, YouTube'un hemen her yerine yapay zekâ destekli özellikler ekleyecek.

Gelin hep birlikte Made On YouTube 2023 etkinliğinde açıklanan yeni özelliklere yakından bakalım.

Dream Screen özelliği ile yapay zekâ, sizin yerinize fotoğraf ile video kesitleri oluşturacak

YouTube'daki en etkileyici yeni özelliklerden bir tanesi "Dream Screen" olarak karşımıza çıkacak. Kullanıcı, bu özelliği kullanarak yapay zekâ destekli fotoğraf ve videolar oluşturabilecek. Yapay zekânın oluşturduğu görüntüler, Shorts videolar için kullanılabilecek. Bu sayede bir videonun oluşturulma süreci hızlanmış olacak. Ayrıca paylaşımlardaki arka plan çeşitliliği de artmış olacak.

Yapay zekâ, videonun konusu ve videoda kullanılan müzikle ilgili fikir verecek

YouTube'daki bir diğer yapay zekâ özelliği ise içerik üreticilerin işlerini kolaylaştıracak. Çünkü yapay zekâ, artık platformda trend olan konularla ilgili video tavsiyelerinde bulunabilecek. Kullanıcı, kendi kategorisinde tıkandığı zaman da buradan destek alabilecek. Yapay zekâ, konu tavsiyesine ek olarak detaylarla ilgili de bilgi verecek. Bu arada; oluşturduğunuz bir videonun açıklaması, artık yapay zekâya müzik önerileri için ilham olacak. Hazırladığınız videoda hangi müziklerin daha iyi olacağına karar veremiyorsanız, yapay zekâdan destek alabileceksiniz.

Video prodüksiyonunun saniyeler içinde tamamlanmasını sağlayan YouTube Create:

YouTube'un yapay zekâ destekli dublaj özelliği için çalışmalar tam gaz devam ediyor: