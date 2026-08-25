Bu içeriğimizde YouTube videosunun küçük resmi nasıl değiştirilir sorusunu yanıtlıyor, bilgisayar ve telefonda uygulamanız gereken adımları inceliyoruz.

YouTube'a video yüklerken seçtiğiniz küçük resim sonradan gözünüze yeterince dikkat çekici gelmeyebilir. Videonun içeriğini daha iyi anlatan yeni bir tasarım hazırladıysanız videoyu silip tekrar yüklemenize gerek yok. Mevcut videonun küçük resmi YouTube Studio üzerinden değiştirilebilir.

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YouTube otomatik olarak oluşturduğu karelerden seçim yapmanıza izin verirken doğrulanmış hesaplar kendi hazırladıkları özel küçük resimleri de yükleyebilir. İşlem bilgisayarın yanı sıra telefon üzerinden de yapılabilir.

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Bilgisayardan YouTube küçük resmi nasıl değiştirilir?

Bilgisayardan YouTube küçük resim değiştirme işlemi YouTube Studio üzerinden gerçekleştiriliyor. Daha önce yayımladığınız bir videonun görselini değiştirmek için videonun ayrıntılar sayfasına ulaşmanız yeterli.

YouTube'un güncel olarak belirttiği adımlar şöyle:

YouTube Studio'da hesabınıza giriş yapın. Sol taraftaki menüden İçerik bölümünü açın. Küçük resmini değiştirmek istediğiniz videoyu seçin. Video ayrıntılarındaki Küçük resim bölümünü bulun. Kendi görselinizi kullanacaksanız Dosya yükle seçeneğine tıklayın. Bilgisayarınızdaki küçük resim dosyasını seçin. Sağ üst taraftaki Kaydet seçeneğine tıklayın.

Özel görsel kullanmak istemiyorsanız YouTube'un sunduğu otomatik küçük resim seçeneklerinden de yararlanabilirsiniz. Güncel masaüstü arayüzünde Öneri al seçeneği de bulunabiliyor.

YouTube videonuzdan bazı kareleri kendisi oluşturabiliyor ancak cihazınızdan hazırladığınız bir görseli özel küçük resim olarak yüklemek için hesabınızın doğrulanmış olması gerekiyor. Değişikliği kaydettiğiniz anda yeni görselin YouTube'un her bölümünde görünmemesi de mümkün. YouTube, küçük resim değişikliklerinin platforma yansımasının biraz zaman alabileceğini belirtiyor. Dolayısıyla eski görseli kısa süre daha görmeniz durumunda tekrar yükleme yapmadan önce bekleyebilirsiniz.

Telefonda video küçük resmi nasıl yenilenir?

Bilgisayarın başında değilseniz normal YouTube videolarının küçük resmini telefon üzerinden de değiştirebilirsiniz. Bunun için YouTube Studio mobil uygulaması kullanılabiliyor.

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Android ve iPhone'daki güncel YouTube Studio adımları büyük ölçüde aynı:

YouTube Studio uygulamasını açın. Alt menüden İçerik bölümüne dokunun. Düzenlemek istediğiniz videoyu seçin. Düzenle simgesine, ardından Küçük resmi düzenle seçeneğine dokunun. YouTube'un otomatik oluşturduğu görsellerden birini seçin veya Özel küçük resim seçeneğini kullanın. Cihazınızdan kullanmak istediğiniz görseli belirleyin. Seçiminizi onaylayın. Kaydet seçeneğine dokunun.

Bunun için mutlaka YouTube Studio uygulamasını açmanız gerekmiyor. Normal YouTube uygulamasında profiliniz üzerinden Videolarınız bölümüne ulaşabilir, düzenlemek istediğiniz videonun yanındaki seçenekleri açarak Düzenle → Küçük resmi düzenle yolunu takip edebilirsiniz. Burada da otomatik oluşturulan görsellerden birini veya kendi özel küçük resminizi seçebilirsiniz.

Mobilde hazırladığınız özel küçük resmin dosya boyutuna dikkat etmeniz gerekiyor. YouTube'un güncel önerilerine göre normal video küçük resimleri mobil cihazlardan yüklenirken 2 MB sınırının altında kalmalı. Masaüstündeki video ve Shorts küçük resimlerinde ise yükleme sınırı 50 MB'a kadar çıkıyor.

Dikey videolarda görüntünün YouTube'un farklı bölümlerinde nasıl gösterildiği de değişebiliyor. YouTube, 16:9 özel küçük resme sahip dikey videolarda ana sayfa, keşfet ve abonelik sayfalarında otomatik oluşturulmuş 4:5 oranındaki bir küçük resmin kullanılabileceğini belirtiyor. Hazırladığınız özel görsel izleme akışı, izleme geçmişi ve mobil olmayan platformlarda görünmeye devam ediyor.

Normal videolarda telefon üzerinden küçük resim değiştirmek mümkün olsa da YouTube Shorts tarafında aynı kurallar geçerli değil. YouTube'un güncel sisteminde özel Shorts küçük resimleri yalnızca bilgisayardaki YouTube Studio üzerinden eklenebiliyor. Bu nedenle Shorts için mobil uygulamada aynı seçeneği bulamamanız normal.

Küçük resminizi başarıyla yükledikten sonra sıra doğru çözünürlük ve en-boy oranını kullanıp kullanmadığınızı kontrol etmeye geliyor. YouTube'un önerdiği ölçüler de son dönemde alışık olduğumuz değerlerden biraz farklılaşmış durumda.

YouTube küçük resmi için hangi boyutları kullanmak gerekiyor?

Küçük resmi değiştirebilmeniz tek başına yeterli değil. Görselin farklı ekranlarda net görünmesi ve YouTube'un teknik gereksinimlerine uyması da gerekiyor. Çok düşük çözünürlüklü bir dosya kullandığınızda küçük resim özellikle televizyon veya büyük monitörlerde bulanık görünebilir. YouTube'un güncel önerisine göre standart videolar için küçük resim çözünürlüğü 3840 x 2160 piksel olmalı. Görsel genişliğinin ise en az 640 piksel olması gerekiyor. Platform, video küçük resimlerinde 16:9 en-boy oranının kullanılmasını öneriyor.

Desteklenen dosya türleri arasında JPG ve PNG bulunuyor. Dosya boyutu sınırı ise görseli nereden yüklediğinize göre değişiyor. Mobil cihazlardan video küçük resmi yüklerken dosyanın 2 MB'ın altında kalması gerekirken masaüstünde sınır 50 MB olarak uygulanıyor. Dolayısıyla geçmişte sıkça karşılaşılan “YouTube küçük resmi mutlaka 1280 x 720 piksel olmalı” bilgisi artık güncel öneriyi yansıtmıyor. YouTube günümüzde mümkün olduğunca büyük bir görsel kullanılmasını ve standart videolarda 3840 x 2160 piksel çözünürlüğün tercih edilmesini tavsiye ediyor.

Küçük resim videonun ne hakkında olduğunu kolayca anlatmalı ve mobil ekranda küçüldüğünde temel unsurlar hâlâ anlaşılabilmeli. Çok fazla metni küçük bir alana sıkıştırmak yerine kısa ifadeler ve kolay seçilen görsel unsurlar kullanmak okunabilirliği artırabilir. Dikey videolarda ise farklı bir görüntüleme davranışıyla karşılaşabilirsiniz. YouTube, 16:9 özel küçük resme sahip dikey videolarda ana sayfa, keşfet ve abonelik bölümlerinde otomatik oluşturulan 4:5 oranındaki bir görseli gösterebiliyor.

Özel küçük resim seçeneği neden görünmüyor?

YouTube Studio'ya girdiğiniz hâlde kendi görselinizi yükleme seçeneğini göremiyorsanız ilk kontrol etmeniz gereken yer hesabınız. YouTube, özel küçük resim yükleyebilmek için hesabın doğrulanmış olmasını istiyor.

Doğrulama işlemini tamamladıktan sonra özellik hesabınızda kullanılabilir hâle gelebilir. YouTube'un küçük resimler için Topluluk Kuralları geçerli. Çıplaklık veya cinsel açıdan kışkırtıcı içerik, nefret söylemi, şiddet ya da zararlı ve tehlikeli içerik barındıran görseller reddedilebilir. Tekrarlanan ihlaller özel küçük resim yükleme ayrıcalığının 30 gün süreyle kaldırılmasına daha ciddi durumlarda ise hesabın kapatılmasına kadar gidebilir.

YouTube, bir kanalın tek gün içerisinde yükleyebileceği özel küçük resim sayısını sınırlandırıyor. Bu sayı ülkeye, bölgeye ve kanal geçmişine göre değişebildiği için herkes için geçerli tek bir rakam verilmiyor. “Günlük özel küçük resim sınırına ulaşıldı” uyarısıyla karşılaşırsanız YouTube 24 saat sonra yeniden denemenizi öneriyor. Küçük resminiz yüklendiği hâlde belirli aramalarda görünmüyorsa sorun teknik de olmayabilir. YouTube, izleyiciler açısından uygunsuz olduğunu değerlendirdiği özel küçük resimleri bazı arama sonuçlarında devre dışı bırakabileceğini belirtiyor.

Shorts videolarında küçük resim değiştirilebilir mi?

YouTube Shorts tarafı bir süredir değişiklik geçirdiği için burada eski bilgilerle karşılaşmak oldukça kolay. YouTube'un güncel yardım sayfasına göre Shorts için özel küçük resim yükleme özelliği bilgisayardaki YouTube Studio üzerinden kullanılabiliyor. Bunun için hesabınızın doğrulanmış olması gerekiyor.

Bilgisayardan özel Shorts küçük resmi eklemek için şu yolu izleyebilirsiniz:

YouTube Studio'yu açın. Sol menüden İçerik bölümüne girin. Üst taraftaki Shorts sekmesini seçin. Düzenlemek istediğiniz Short'u açın. Küçük resim bölümünden Dosya yükle seçeneğini kullanın. Görselinizi seçtikten sonra Kaydet butonuna tıklayın.

YouTube, Shorts için 2160 x 3840 piksel çözünürlük ve 9:16 en-boy oranı öneriyor. Shorts küçük resminin minimum yüksekliği ise 640 piksel olmalı. Masaüstünden yüklenen Shorts küçük resimleri için dosya sınırı 50 MB.

YouTube'un mobil yardım sayfasında Shorts için uzun videolardaki gibi özel görsel yüklemek yerine videodan bir kare seçme yöntemi açıklanıyor. Seçilen kare arama sonuçları, hashtag ve ses sayfaları ile kanal sayfasında küçük resim olarak kullanılabiliyor. Mobil tarafta bu kare video yüklendikten sonra değiştirilemiyor.

Bilgisayardaki YouTube Studio ile mobil uygulamanın sunduğu seçenekler birbirinden farklı. YouTube videosunun küçük resmini yenilemek birkaç dakikalık bir işlem olsa da doğru çözünürlük, dosya boyutu ve hesap doğrulaması gibi ayrıntılar yükleme sırasında sorun yaşamanızı engelleyebilir. Görselinizi değiştirdikten sonra YouTube'un farklı bölümlerinde nasıl göründüğünü kontrol etmek de son dokunuş için iyi bir fikir.

Videolarınızda eski küçük resimleri kullanmaya devam ediyor musunuz, yoksa zaman zaman dönüp performansı düşük içeriklerin görsellerini yeniliyor musunuz?