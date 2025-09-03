Yapay zekâ teknolojileri sayesinde artık bir videoyu metne dökmek için dakikalarca onu izlemenize gerek yok. Sizin için YouTube videolarını çok kısa sürede ve tamamen ücretsiz bir şekilde metne çevirmenizi sağlayan yapay zekâ araçlarını derledik.

Bazı zamanlarda YouTube videolarını baştan sona izlemek zorlayıcı olabiliyor. Bu durumlarda video izlemek yerine hızlıca metne çevirmek çok daha verimli sonuçlar doğurabiliyor. Özellikle de eğitim, röportaj, inceleme gibi içerikler için harika diyebiliriz. Neyse ki yapay zekâ araçları da tam olarak bu konuda işimize yarıyor. Peki şu anda YouTube videolarını metne dönüştürmek için kullanabileceğiniz yapay zekâ araçları neler?

Bu içeriğimizde YouTube videolarını kolayca metne dönüştürmenizi sağlayan yapay zekâ araçlarını inceleyeceğiz. Üstelik bu araçların hepsini ücretsiz bir şekilde kullanmanız mümkün. Listelediğimiz araçlar sayesinde dakikalarca videoları izlemekten kurtulacak ve hızlıca metne dönüştürebileceksiniz.

YouTube videolarını metne dönüştürmenizi sağlayan araçlar:

Notta

Notta, direkt olarak tarayıcı üzerinden kullanabileceğiniz bir yapay zekâ özetleme aracı olarak karşımıza çıkıyor. Tamamen ücretsiz bir şekilde istediğiniz dile çevirebiliyorsunuz. Türkçe transkript de bedava. Yapmanız gereken tek şey metne çevirmek istediğiniz videonun linkini yapıştırıp dili seçip “Özetle” butonuna basmak. Notta'ya buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

Kome

Kome de tıpkı Notta gibi çok basit bir şekilde kullanılabilen tarayıcı tabanlı bir transkripsiyon aracı. Yapay zekâdan yararlanan bu sitede, YouTube'dan video linkini yapıştırıyorsunuz. Saniyeler içinde de size metin olarak videoyu sunuyor. Üstelik ücretsiz bir şekilde denemeniz de mümkün. Kome'ye buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

Vomo.ai

Tercih edebileceğiniz bir diğer yapay zekâ aracı ise Vomo.ai. İnternet sitesi üzerinden girdiğinizde karşınıza YouTube bağlantı linki kısmı çıkıyor. Buraya metne dönüştürmek istediğiniz videoyu yapıştırıyorsunuz, o da ise birkaç saniye içinde metne dönüştürülmüş hâlini veriyor. Vomo.ai'a buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

Kapwing

Kapwing, yapay zekâyı kullanarak hızlı ve güvenilir transkripsiyon yapabilen bir araç. Girdiğinizde biraz arayüzü karışık gelebilir. Diğer bahsettiklerimiz gibi basit bir kullanımı olmasa da iyi çalıştığını söyleyebiliriz. Düzenleme sayfasına girdikten sonra sağ alt kısımda bulunan yere YouTube videosunu ekleyip metne dönüştürme işlemini gerçekleştirebiliyorsunuz. İsterseniz direkt cihazınızdan bir video ekleyip onu da metne çevirebilirsiniz. Kapwing'e buradaki bağlantı üzerinden ulaşmanız mümkün.

Veed.io

Veed.io, bu konuda göz atabileceğiniz en iyi araçlardan. Direkt tarayıcı üzerinden sitesini açtığınızda karşınıza video yükleme kısmı çıkıyor. Buradan isterseniz cihazınızdan videoyu yükleyip isterseniz de bağlantı aktar seçeneğine basıp YouTube videosunu aktarabilirsiniz. Yalnızca YouTube değil, TikTok, Instagram gibi platformlardan da videolar eklenebiliyor. Veed.io'ya buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

Riverside

Tamamen ücretsiz bir şekilde kullanılabilen Riverside'ı direkt YouTube'dan transkripsiyonunu almanız gereken videou ekleyerek kullanabiliyorsunuz. İsterseniz tam transkripsiyon yerine özetler, belli yerlerin metin hâlini alma gibi seçenekler de var. Bunun diğerlerinden en büyük farkı, kullanmak için giriş yapmanızın gerekmesi. Ancak iyi çalışan bir araç olduğunu söyleyebiliriz. Riverside'a buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

YouTube videolarını metne dönüştürmek için kullanabileceğiniz yapay zekâ araçlarından bazılarına göz attık. Bu araçları tamamen ücretsiz bir şekilde deneyebilirsiniz ve hızlıca transkripsion işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Sizin de eklemek istediğiniz araçlar varsa yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın.