Yapay Zeka ile Sesleri Yazıya Dönüştürebileceğiniz Ücretsiz Uygulamalar

Zaman zaman sesleri yazıya döküp daha sonradan incelemek isteyebiliyoruz. Tam da bu anlar için gerekli uygulamaları sizler için listeledik.

Günümüzde yapay zekâ teknolojileri, sesli içeriklerin metne dönüştürülmesi sürecini hem daha hızlı hem de daha erişilebilir hâle getiriyor. Geçmişte, hatta bırakın geçmişi günümüzde hâlâ manuel olarak bunu yapan meslekler olmasına rağmen artık bu durumu tamamen otomasyona çeviren hizmetler de mevcut.

Özellikle toplantı notları, podcast'ler ve röportajlar gibi çeşitli senaryolarda, sesleri yazıya döken araçlar büyük kolaylık sağlıyor. Biz de bu listemizde yapay zekâ ile sesleri yazıya dönüştürebileceğiniz ücretsiz uygulamaları sizler için listeledik.

Yapay zekâ ile sesleri yazıya dönüştürebileceğiniz uygulamalar

Otter.ai; Zoom, Google Meet ve Microsoft Teams entegrasyonlarına sahip bir yapay zekâ toplantı asistanıdır.

Ücretsiz “Basic” planında aylık 300 dakika otomatik transkripsiyon seçeneği sunan bu araçta her konuşma için maksimum 30 dakikalık sınır bulunmakta.

Google Dokümanlar’ın “Sesle Yazma” özelliği, Chrome ve diğer Chromium tabanlı tarayıcılarda ücretsiz ve sınırsız olarak kullanılabiliyor.

Bu özellik, canlı konuşmayı metne dönüştürürken noktalama ve temel biçimlendirmeyi de sesli komutlarla eklemenizi sağlıyor. Fakat belirtelim, ses dosyaları ile değil yalnızca gerçek zamanlı seslerde çalışır.

Descript, metin düzenlemesi yaparken eş zamanlı olarak ses ve video dosyanızın da güncellenmesini sağlar. Filtre kelime kaldırma, sessizlik azaltma, çoklu dil desteği (23 dil) ve otomatik alt yazı ekleme gibi yapay zekâ özelliklerine sahip.

Tabii bu özelliklerin tamamı ücretli plana dâhil olmasalar da ücretsiz planda kullanım sınırlamaları mevcut. Ücretsiz olarak ayda 60 dakikalık transkripsiyon hakkınız bulunuyor.

Riverside.fm, web tabanlı yapay zekâ transkripsiyon hizmetiyle kayıt gerektirmeden ve kullanım kotası olmadan ücretsiz transkripsiyon olanağı sunuyor. Dahası MP3, WAV, MP4 ve MOV dosya formatlarını da destekliyor.

Arkasındaki ekip de oldukça iddialı. Ekibe göre %99’a yakın doğruluk oranı bulunuyor ve 100’den fazla dilde otomatik transkripsiyon gerçekleştirebiliyor.

Aiko; iPhone’da sesli notlar, ders kayıtları ve arka planda canlı alt yazı gibi özellikler sunan ücretsiz bir uygulamadır.

Çalışma mantığı da oldukça basit. iOS’un yerleşik “Live Captions” özelliğiyle entegre çalışan Aiko, konuşmaları gerçek zamanlı olarak metne dönüştürüyor. Ayrıca hem canlı konuşma hem de önceden kaydedilmiş dosyalar üzerinde transkripsiyon yapabiliyorsunuz.

TurboScribe.ai, arka plan gürültüsü olsa bile yüksek doğruluk sunan, tarayıcı üzerinden çalışan ve basit planda bile ücretsiz kullanım olanağı tanıyan bir yapay zekâ aracı.

Kullanıcı deneyimlerine göre rakiplerine kıyasla özellikle arka plan sesi veya düşük ses seviyesinde çok daha doğru sonuçlar veriyor.

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Peki siz sesleri yazıya dönüştürmek için hangi uygulamaları kullanıyorsunuz? Aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.