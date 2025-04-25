Kod Yazmak İçin Kullanabileceğiniz Ücretsiz Yapay Zekâ Araçları

Kodlama konusunda size yardımcı olabilecek bir yapay zekâ aracı mı arıyorsunuz? Kodlama için kullanılabilecek ücretsiz yapay zekâ araçlarını derledik.

Son zamanlarda ciddi anlamda gelişen yapay zekâ teknolojileri, artık kodlama için de kullanılıyor. Geliştiriciler, kod asistanları ve sohbet botlarıyla programlama konusunda yardım alabiliyor, hataları düzeltebiliyor ve hatta sıfırdan kod yazdırabiliyorlar. Peki kodlama konusunda kullanılabilecek en iyi yapay zekâ araçları neler?

Bu içeriğimizde kodlama için tamamen ücretsiz olarak kullanabileceğiniz ücretsiz yapay zekâ uygulamalarına yer vereceğiz.

Yapay zekâ kodlama konusunda size nasıl yardımcı olabilir?

Kod yazma

Kod tamamlama ve öneriler

Hata tespiti, ayıklama

Sorunlara çözümler

Kod öğrenme ve bilgi edinme

Yukarıdan da görebildiğiniz üzere eğer kodlamayla ilgileniyorsanız yapay zekâdan her konuda yardım alabilirsiniz. İsterseniz ona kod yazdırabilir, isterseniz tamamlatabilir yada hataları tespit etmesini sağlayabilirsiniz. Takıldığınız noktarlarda yardım almanız da mümkün. Hatta hiç kod bilmiyorsanız yapay zekâyı kullanarak öğrenmeye başlayabilirsiniz.

Kodlama için kullanabileceğiniz ücretsiz yapay zekâ araçları

ChatGPT (ücretsiz versiyon)

Gemini

Claude

Qodo

Github Copilot

Windsurf (Codeium)

Grok

Amazon CodeWhisperer

Tabii ki yapay zekâ deyince herkesin aklına ilk gelen araç ChatGPT’dir. ChatGPT’nin her konuda yeteneği olduğu gibi kodlama konusunda da öne çıkıyor. Ücretsiz versiyonda GPT 3.5 modeline erişebiliyorsunuz. Bu model, basit kodlama görevleri konusunda size yardımcı olabiliyor. Öğrenme, sorular sorma ve hata ayıklama konularında da işinize yarayabilir.

Ancak daha karmaşık işlemler gerçekleştirmek ve gerçek bir kod asistanı istiyorsanız ücretli ChatGPT’nin Plus aboneliğiyle sunulan daha yeni dil modellerini tercih etmek daha mantıklı olacaktır. Çünkü yeni modeller kodlama konusunda ciddi anlamda ilerlediler. Ücret ödemek istemiyorsanız listemizin devamına göz atabilirsiniz.

Google’ın kendi yapay zekâ modeli olan Gemini da geliştiricilerin kodlama konusunda ücretsiz olarak kullanabileceği bir araç. Gemini’in ücretsiz versiyonu, temel sorularınızı yanıtlama, kodlama hakkında bilgi edinme, kod üretme, snippet’ları okuyup özetleme, API’ları açıklama gibi yeteneklere sahip.

Anthropic isimli yapay zekâ devinin geliştirdiği Claude modeli, kodlama konusunda kendini çok geliştirdi ve geliştiricilerin dikkatini çekmeyi başardı. Kodları değerlendirme, öneriler, sorunları anlaşılabilir ve detaylı olarak açıklama ve nasıl değişiklikler yaptığını anlatma gibi çok güzel özellikleri var. ChatGPT gibi hızlı yanıtlar ve çözümler sunan rakiplerinizin aksine sizin her şeyi anlamınızı sağlıyor diyebiliriz.

Kodlama deyince en öne çıkan uygulamalardan biri hiç şüphesiz Qodo. Çoğu geliştirici tarafından kullanılan bu araç; kod yazma, optimize etme, hata ayıklama, gerçek zamanlı kod önerisi, kod tamamlama ve birden fazla dil desteğiyle büyük avantajlar sunuyor ve ücretsiz bir şekilde kullanılabiliyor. Tek eksi yanı, gelişmiş özellikler için ücretli abonelik gerekmesi. Ancak ücretsiz versiyon da gayet yeterli.

Kodlama konusunda en bilinen yapay zekâ araçlarından olan Microsoft bünyesindeki GitHub Copilot, üretkenliği artırması ve kodlama sürecini kolaylaştırmasıyla geliştiriciler tarafından yaygın olarak kullanılıyor. Kod önerileri, sohbet özelliği, kolay otomatik tamamlama, çoklu dil desteği ve IDE desteği avantajlı kısımlarından.

Windsurf (Codeium)

Windsurf (Codeium), geliştirme sürecinizi ciddi anlamda hızlandırabilecek bir yapay zekâ aracı olarak karşımıza çıkıyor. Otomatik kodlama, sohbet ve arama, 70’den fazla proglamlama dili desteği ve kolay kullanımıyla dikkat çektiğini söyleyebiliriz. Ücretsiz versiyonunun bazı sınırlamalara sahip olduğunu eklemeden geçmeyelim. Gelişmiş özellikler için ücretli paket isteniyor ancak bedava versiyon da çoğu konuda işinize yarayacaktır.

Grok

Evet, X üzerinden herkes tarafından erişilebilen yapay zekâ botu Grok’un da kod yazma yetenekleri var. Model; Python, JavaScript, C++ ve daha fazla dile destek sunarken kod yazma, açıklama, hata ayıklama, optimizasyon ve değerlendirme gibi yeteneklere sahip. Öyle çok büyük ve karmaşık işler aramayan, basit kullanım isteyen kullanıcılar tarafından tercih edilebilir.

Amazon CodeWhisperer

Yapay zekâ destekli programlama araçları arasında en çok bilinen araçlardan olan Amazon CodeWhisperer, kodlama hızını ve doğruluğunu artırmasıyla biliniyor. Amazon’un kendi modellerinden güç alan araç; kodlama önerileri yapma, tamamlama, kodlamalar konusunda kapsamlı belgeleri oluşturma, geniş çapta programlama dili desteği, IDE entegrasyonu gibi dikkat çeken özelliklerle donatılmış.