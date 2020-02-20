YouTube Videolarını Karaoke Şarkılara Dönüştüren Site: Youka

Youka adlı web sitesi, herhangi bir YouTube videosunu karaoke şarkısı haline getirebiliyor. Hizmetin geliştiricileri, yapay zeka destekli platformu yasal hale getirebilmek için çözüm yolları arıyor.

Sevdiği şarkının karaoke versiyonunu bulamayanların imdadına yetişecek bir platform var. Youka adlı web sitesi, herhangi bir YouTube videosundan karaoke şarkıları oluşturuyor ve ücretsiz olarak hizmet veriyor. Youka, vokalleri şarkılardan ayırıyor ve çevrimiçi sitelerden şarkı sözlerini çekerek gerçek bir karaoke deneyimi sunuyor.

Uygulamayı ilk kez duyuran teknoloji uzmanı Andy Baio, hizmetin büyük olasılıkla şarkıları vokallerden izole eden açık kaynaklı bir yapay zeka aracı olan Spleeter'i kullandığını belirtti. Uygulama, çevrimiçi olarak kullanılabilecek şarkı sözleri olduğu sürece, hemen hemen her şarkı üzerinde çalışıyor. Sitenin dil seçeneklerinde yalnızca birkaç dil gösterilse de, Youka'nın yaratıcısı, hizmetin 108'den fazla dili desteklediğini ve İngilizce olmayan şarkılar üzerinde de çalıştığını söylüyor.

Hizmet sadece vokalleri şarkıdan ayırmakla kalmıyor, ayrıca enstrüman kısımlarını çıkararak sadece vokal kısmını da sunabiliyor. Vokalleri yok ederken kusursuz sonuçlar elde etmiyor ve sesler zayıf bir şekilde duyulabiliyor ancak buna rağmen servis şaşırtıcı derecede hızlı ve etkili çalışıyor. Servis, şarkı videolarının yanı sıra vlog gibi normal videolar üzerinde de çalışıyor.

Youka'nın yaratıcısı, sitenin şu anda bir bulut sağlayıcısı üzerinde 2.000 dolara barındırıldığını ve siteyi sürdürmenin pahalı olduğunu söylüyor. Ayrıca siteyi yasal sorunlar yaşamadan önce açık kaynak yapmayı planladıklarını da belirtti.

Youka'nın web sitesi şu anda muhtemelen yasal sorunlar nedeniyle hizmet vermiyor. Yine de ana sayfada fikri hala hayata geçirmeyi düşündükleri belirtiliyor. Gelişmeleri takip etmek için Youka'nın web sitesine buradan erişebilirsiniz.