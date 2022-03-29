YouTube, bugün paylaştığı duyuru ile videolarda belli bir ana emojiyle tepki verme özelliğini açıkladı. Şu anda teste açılan özellik, verilen tepkileri video üzerinde anonim olarak gösteriyor.

Yıllardır gelen yeni özelliklerle devasa bir sosyal medya platformuna dönüşen YouTube, kullanıcılarının videoyla daha fazla etkileşime girmesini sağlayacak yeni bir özelliğini bugün duyurdu. YouTube Destek sayfasında paylaşılan yeni blog yazısı, zaman etiketli yorumların ardından bu kez bir videodaki belli bir ana reaksiyon verilmesinin önünün açılacağını paylaştı.

Şu anda sayılı YouTube kanalında aktifleştirilen yeni deneysel özellik, zaman etiketli yorumlara benzer şekilde izleyenlerin videonun belli bir anına emojiyle tepki vermesini sağlıyor. Kullanıcıların verdikleri tepkiler, video oynatılırken reaksiyonlar bölümünün açılmasıyla video üzerinde görüntülenebiliyor.

YouTube'un videoya emoji atma özelliği böyle gözükecek

Özellik, herhangi bir reaksiyonu hangi kullanıcının attığı göstermeyecek. Reaksiyonlar, yalnızca emoji şeklinde anonim bir şekilde gözükecek. YouTube, blog yazısında birkaç farklı reaksiyon denediğini ve bu testin gidişatına göre reaksiyonların şekilleneceğini belirtti.

Paylaşılan blog yazısına göre özelliği amacı, YouTube’a bir tür topluluk duygusu getirmek olacak. Reaksiyonlar özelliğini ve önümüzdeki dönemde gelecek yeni test özelliklerini denemek isteyen kullanıcılar, YouTube’un Android sürümünde bu bağlantıya tıklayarak test kullanıcısı olabilir ve özelliği deneyebilirler.