Google, YouTube'da yeni bir yapay zekâ özelliği test etmeye başladı. Bu yeni özellik, lisanslı müziklerin remikslenmesini ve Shorts videolara eklenebilmesini sağlıyor.

ABD merkezli teknoloji devi Google, dünyanın en popüler çevrim içi video platformu YouTube'da yeni bir özelliği test etmeye başladı. Yapılan açıklamaya göre oldukça küçük bir içerik üreticisi kitlesi ile test edilen yeni özellik, lisanslı müziklerin yapay zekâ aracılığıyla remikslenmesini sağlayacak. İçerik üreticiler, remiksledikleri içerikleri Shorts videolarında kullanabilecekler.

Google'ın açıklamasına göre test aşamasındaki özellik, oldukça etkileyici bir deneyim sunacak. İçerik üretici, kendisine sunulacak listeden bir müzik seçecek ve yapay zekâya nasıl bir remiks istediğini yazılı olarak anlatacak. Yapay zekâ da içerik üreticisinin komutlarına göre remiskleme işlemini gerçekleştirecek. İşin sonunda, 30 saniyelik remiksli bir müzik elde edilmiş olacak.

Remiksin yapay zekâ tarafından oluşturulduğu açıkça gösterilecek

Google, yapay zekânın remiksleyeceği müzikle ilgili bilgilerin videolarda açıkça belirtileceğini söylüyor. Bu bağlamda; müziğin orijinal hâline ilişkin bilgiler ile yapay zekâ tarafından yeniden oluşturulduğu bilgisi, diğer kullanıcılara gösterilecek.

Google yetkilileri, test kapsamına alınan içerik üreticiler ve yapay zekânın remiksleyebileceği lisanslı müziklerle ilgili bilgi paylaşımı yapmadı. Hâl böyle olunca özelliğin nasıl bir deneyim sunacağını görmek için bir süre daha beklememiz gerekecek.