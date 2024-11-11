Google, YouTube'un Android uygulamasında yeni bir özelliği test etmeye başladı. Bu özellik, tüm YouTube alışkanlığınızı değiştirecek gibi görünüyor. Özelliğin yayımlanıp yayımlanmayacağı ise şimdilik belli değil.

ABD merkezli teknoloji devi Google, dünyanın en popüler çevrim içi video platformu YouTube'da yeni bir özelliği test etmeye başladı. Bu yeni özellik, genel alışkanlıkları bozuyor olması nedeniyle kullanıcıların tepkisini çekecek gibi görünüyor.

YouTube'un Android sürümünde tespit edilen yeni özellik, tam ekran video oynatma modunda kendini gösterecek. Ekranı kaydıran kullanıcı, yeni bir videonun oynatılmaya başladığını görecek. Oysa mevcut durumda YouTube'da tam ekran video izlerken kaydırma yaparsanız video oynatıcının küçüldüğünü görürsünüz.

YouTube'un yeni özelliği işte böyle görünecek:

Ekran kaydırma, artık hayatımızın ayrılmaz bir parçası. Ancak bu özellik, daha çok Shorts veya Reels gibi videolarda kullanışlı oluyordu. YouTube'da tam ekran videolar izlerken videoların değişmesi, kullanıcıların çok da isteyecekleri bir şey olmayacaktır.

Google, YouTube'un test edilen yeni özelliğine ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı. Özelliğin ne zaman kullanılabilir olacağı ve iOS ekosistemindeki durumu gibi hususlar şimdilik belirsiz. Ancak kullanıcılardan tepki gelirse Google'ın geri adım atma olasılığı da olabileceğini unutmamak gerek.