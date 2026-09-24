YouTube'dan Yeni Yapay Zekâ Aracı: Video Düzenlemek İçin Artık Komut Vermek Yeterli Olacak

YouTube, içerik üreticilerinin doğal dilde verdiği komutlarla video düzenleyebilmesini sağlayacak yeni yapay zekâ aracını duyurdu. Shorts ve YouTube Create'e gelecek özellik; kurgu, müzik, geçiş ve metin ekleme gibi işlemleri sohbet üzerinden yönetmeyi mümkün hâle getirecek.

YouTube, bu yılki Made on YouTube etkinliğinde içerik üreticilerinin video hazırlama ve içeriklerini analiz etme süreçlerine yönelik yeni yapay zekâ araçlarını tanıttı. Bunlardan biri, video düzenlemeyi sohbet üzerinden yönetmeye izin veren yeni kurgu asistanı.

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Araç sayesinde içerik üreticileri, yapmak istedikleri değişiklikleri doğal dilde tarif edebilecek. Örneğin farklı çekimlerden en iyi bölümleri seçmesini, uygun bir müzik eklemesini veya videodaki sessizlikleri kaldırmasını isteyebilecek. Kurgu sırasında zaman çizelgesine dönerek düzenlemeleri elle değiştirmek de mümkün olacak.

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Video düzenlemek için komut vermek yeterli olacak

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YouTube'un 2027'nin başlarında Shorts ve YouTube Create uygulamalarına getirmeyi planladığı kurgu asistanı, video düzenleme işlemlerini sohbet üzerinden yönetebilecek.

Örneğin farklı kıyafetlerle çekilmiş dans videolarını sisteme yükleyen bir içerik üreticisi, en iyi bölümlerin seçilmesini ve bunların bir araya getirilmesini isteyebilecek. Müzik, geçiş ve metin ekleme gibi düzenlemeler de doğal dilde verilen komutlarla yapılabilecek.

Videodaki konuşma aralarındaki sessizlikleri kaldırmak gibi daha küçük düzenlemeler de asistana bırakılabilecek. Ancak son söz yine içerik üreticisinde olacak; isteyen kullanıcı zaman çizelgesine geçip düzenlemeleri kendisi değiştirebilecek.

Küçük resimler için daha fazla test seçeneği geliyor

YouTube'un yapay zekâ hamlesi yalnızca kurgu araçlarıyla sınırlı değil. Platform, içerik üreticilerinin küçük resimleri ve videolarını farklı seçeneklerle test etmesine yönelik araçlarını da genişletiyor.

Dinamik Küçük Resimler özelliğiyle bir video için birden fazla kapak görseli hazırlanabilecek. YouTube, bu görseller arasından hangisinin gösterileceğini otomatik olarak belirleyecek.

A/B testi tarafında da kapsam genişliyor. Daha önce küçük resimlerle sınırlı olan testler, yeni güncellemelerle farklı içerik türlerinde kullanılabilecek. Böylece içerik üreticileri, hangi versiyonun izleyicilerde daha iyi karşılık bulduğunu veriler üzerinden görebilecek.

Videoyu yayınlamadan önce geri bildirim alınabilecek

YouTube Studio'ya gelen yeni araçlar, içerik üreticilerinin yalnızca yayınlandıktan sonra değil, hazırlık aşamasında da verilerden yararlanmasını sağlayacak.

Research sekmesi, içerik üreticilerinin kendi alanlarında izleyicilerin hangi konulara ve içeriklere ilgi gösterdiğini anlamasına yardımcı olacak. Videoları yayınlamadan önce analiz ettirmeye yönelik yeni özellikler de içerik üreticilerine içeriklerini gözden geçirme fırsatı sunacak.

Mobilde kullanılabilen Ask Studio ise kanal verilerini analiz ederek içerik üreticilerinin geçmiş performanslarını anlamasına ve eski videolar üzerinde yeni düzenlemeler düşünmesine yardımcı olacak.

YouTube böylece yapay zekâyı içerik üreticisinin kurgu ve analiz süreçlerinde kullandığı bir yardımcı olarak konumlandırıyor.