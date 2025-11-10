Tümü Webekno
YouTube Sapıttı: Yapay Zekâ, Yetişkinleri Çocuk Zannediyor!

YouTube'un bazı bölgelerde kullanıma sunduğu yaş doğrulama sistemi yüzünden reşit olan birçok kullanıcının hesabına reşit olmadığı yönünde kısıtlamalar getirilmiş durumda.

YouTube Sapıttı: Yapay Zekâ, Yetişkinleri Çocuk Zannediyor!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

YouTube’un yeni yaş doğrulama sistemi bir kez daha kullanıcıları yanlış sınıflandırmaya başladı. Platform, yapay zekâ destekli yaş tespit özelliğini genç kullanıcıları korumak için geliştirdiğini söylüyor olsa da sistem hâlâ yetişkin kullanıcıları yanlışlıkla “reşit olmayan” olarak işaretliyor.

Reddit’teki şikayetlerde birçok kullanıcı, reşit olmalarına rağmen reşit olmayan kullanıcı olarak işaretlendiklerini bildiriyor. Bu sorunla karşılaşan kullanıcılar, YouTube'dan “Yetişkin olduğunuzu doğrulayamıyoruz, lütfen kimliğinizi onaylayın.” uyarısı alıyor.

"Reşit olmayan" sınıfına alınan kullanıcılar yeni hesap açmaya başladı

I’ve had this account for 10+ years yes I am an adult
byu/bobbahuey inyoutube

Yanlışlıkla “reşit olmayan” sınıfına alınan hesaplar yalnızca içerik erişiminde değil, genel kullanımda da sınırlandırılıyor. Bu hesaplarda kişiselleştirilmiş reklamlar kapatılıyor, dijital sağlık araçları otomatik olarak etkinleştiriliyor ve gizlilik hatırlatıcıları sık sık ekrana geliyor. YouTube, bu adımlarla güvenliği artırmayı hedeflediğini söylese de kullanıcılar “yapay zekânın güvenlik uğruna özgürlüğü kısıtladığını” savunuyor.

Şu anda kullanıcıların yapabileceği iki şey var. Ya ciddi içerik kısıtlamalarını kabul edecekler ya da kişisel kimlik bilgilerini YouTube ile paylaşacaklar. Şu anda bu sorun yüzünden pek çok kişi kimliklerini YouTube ile paylaşmak yerine yeni hesap açmayı tercih ediyor. YouTube'un bu yeni yaş doğrulama sistemi Türkiye'de henüz kullanıma sunulmuş değil ama ileride genişletildiği senaryoda bizler de benzer sorunlarla karşılaşabiliriz.

Youtube

