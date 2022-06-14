Popüler Video platformu YouTube’un yorumlar sekmesine an itibariyle erişilemiyor.

Geçtiğimiz günlerde YouTube, Shorts’a reklamlar getireceğini açıklamıştı. Sürekli olarak mobil uygulamasına ve sitesine yenilikler ekleyen şirket, kimi zaman ise platformda bazı hataları düzeltmeye çalışıyor.

Akşam saatlerinde platformda ortaya çıkan bir hata kullanıcıların canını sıktı. Şu anda devam eden bu hata nedeniyle kullanıcılar videoların altına yorum yapamıyor.

Yorumlarda sorunlar yaşanıyor

YouTube videolarının altındaki yorumlar sekmesi an itibariyle kullanıcılara zor anlar yaşatıyor. Şu anda kullanıcılar yorumların pek çoğunu görüntüleyemiyor ve bazı kullanıcılar yorum yapamıyor.

Yetkililer henüz sorun ile ilgili bir açıklama yapmadı ancak kullanıcılar hâlâ sorun yaşadıklarını bildiriyor.