YouTube, son dönemde gittikçe popülerleşen Shorts özelliğine reklamlar getireceğini açıkladı. Popüler video platformu, Shorts üzerinden reklam veren içerik üreticilerine maddi destekte bulunacağını da açıkladı.

Son yıllarda TikTok’un olağanüstü başarısının ardından Instagram ve YouTube gibi pek çok platform, TikTok'un tarzına benzer video akışları sunmaya başlamıştı. TikTok’un en büyük rakibi olarak görülen Instagram, sürekli olarak Reels’ı güncellemeye devam ederken YouTube ise Shorts’u geliştirmek için sürekli olarak yeni projeler sunarak ve Reels ve TikTok’a yetişmeye çalışıyor.

Google’ın reklam bölümünün başındaki isim Jerry Dischler, YouTube Shorts’ta tıpkı Reels’da olduğu gibi reklamlar gösterileceğini açıkladı. Üstelik bu reklamları sandığımızdan daha kısa sürede görmeye başlayacağız.

İçerik üreticileri, ürünlerini ve içeriklerini Shorts’da tanıtabilecek

Yapılan açıklamaya göre Youtube, içerik üreticilerini Shorts üzerinden reklam vermeleri için teşvik edecek. Şirket, verilen reklamlar aracılığıyla yapılan ürün satın alımları ve ‘kanala katıl’ ücretlerinden hiçbir pay almayacağını duyurdu. Ayrıca YouTube mobil uygulaması üzerinden reklamları izleyen kullanıcılar, izledikleri reklamlardaki linklere tıkladığında Web View özelliği sayesinde uygulamadan ayrılmadan siteyi görüntüleyebilecek.

Popüler video platformu, geçtiğimiz yıl içerik üreticilerini Shorts videosu yüklemeye teşvik etmek için 100 milyon dolarlık destek paketini açıklamıştı. Şirket bu destek paketinin %40’ını içerik üreticilerine dağıttığını ve gelecekte Shorts ve reklamlar için daha fazla destek paketi hazırlayacağını da belirtti.

YouTube yetkilileri, gelecek dönemde Shorts ve videolar için daha fazla yenilik getireceklerini de açıkladı