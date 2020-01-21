Bir uçağın Business Class bölümünde oturmak, astronomik fiyatlar nedeniyle herkese nasip olmuyor. YouTuber Jamie Zhu, ayak bileği kırıkmış gibi davranarak, hiçbir ek ücret ödemeden Business Class bölümünde yolculuk yapmayı başardı.

Business Class’ta uçmak çoğu insanın hayalidir. Ne var ki, bir uçağın en konforlu bölümünde uçmak için gözden çıkarmanız gereken para, çoğu zaman bir tatil için ayırdığınız para ile aynı miktarda oluyor. Fakat YouTuber Jamie Zhu’nun taktiğini uygulayarak, biletinizi Ekonomi Sınıfı’ndan Business Class’a ücretsiz şekilde yükseltebilirsiniz.

YouTube’da 700 binden, Instagram’da ise 1 milyondan fazla takipçisi bulunan Zhu, 8 saat boyunca Ekonomi Sınıfı'nda uçma fikrinden hoşnut olmamış olacak ki, insanların bir bacağını veya ayağını kırdıktan sonra sık sık giymeleri gereken devasa ama yumuşak botları kullanarak, kalkıştan hemen önce uçuş görevlilerine ayak bileği kırıkmış gibi davrandı.

Ekonomi Sınıfı’ndaki koltuğuna oturmaya çalıştığı sırada ayağındaki büyük bottan dolayı söz konusu yere sığamayacağını belirten 26 yaşındaki YouTuber, yardıma gelen bir uçuş görevlisine, koltuğa sığamadığını söyledi ve başka bir yerde oturup oturamayacağını sordu. İlk önce red yanıtı alan; ancak daha sonra başka bir uçuş personeli tarafından Business Class’a alınan Zhu, böylece hiçbir ek ücret ödemeden elindeki bileti yükseltmiş oldu.

YouTuber’ın paylaştığı videoda, Zhu’nun Business Class’ın tüm güzelliklerinden sonuna kadar faydalandığını görüyoruz. Zhu, bu durumdan oldukça mutlu olmasına rağmen, yaptığı bu hareketle bazı takipçilerinin tepkini çekti. Örneğin bir kişi, Zhu’nun etik olmayan bu davranışı nedeniyle ayağını gerçekten inciten diğer yolcuların bundan sonra zan altında kalacağını ifade etti. Bir başkası ise, YouTuber’ın uçuş görevlilerinin iyi niyetini suistimal ettiğini belirtti.

YouTuber’ın ücretsiz olarak Business Class’ta uçtuğu video