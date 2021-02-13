10,8 milyon aboneye sahip The Q, buzda bisiklet sürebilmek için çivili lastikler kullanmak yerine daire testerelerden yardım almaya karar verdi. The Q'nun planı ilk etapta işe yaramasa da sonrasında yapılan düzenlemeler sonuç verdi.

Bugüne kadar karşımıza birbirinden çılgın ve garip fikirleri ve projeleriyle çıkan The Q YouTube kanalı, son yüklediği videoyla yeniden gündem oldu. 10,8 milyon aboneye sahip kanala yüklenen son video, buz üstünde bisiklet sürmek isteyenler, ancak artık her nedense bunu çivili lastiklerle yapmak istemeyenler için bir çözüm sundu.

Videonun açıklama kısmında "buziklet" ifadesini kullanarak soğuk terler akıtmamızı sağlayan The Q, projesine sıradan bir bisikletin ön ve arka tekerlerini sökerek başladı. Bunun ardından tekerleklerdeki göbek kısmını ayıran The Q, bisiklet üzerinde gerekli ölçümleri yaparak tekerlek üretme girişimine başladı.

Testere dişli lastiklerle buzda bisiklet keyfi:

Tekerlek göbeğini orijinalinden çok daha farklı bir hale getiren The Q, metal bir plakayı eline aldı ve plaka üstünde plan oluşturmaya başladı. Plakayı dikkatlice kesen ve kenarlarını zımparalayan Q, tekerleğin yerini alacak asıl büyük parçayı kendisi kesmedi. Bu parça, büyük bir elektrikli testerenin parçasıydı.

The Q'nun kestiği parçalarsa bu büyük parçayı tekerleğin göbeğine bağlamak için kullanıldı. Bu sayede bisiklet ve dev metal plaka sorunsuz bir şekilde birbirine uydu. Son olarak tekerleğin bilyelerini ve disk frenini yerine koyan Q, büyük metal parçayı bisiklete takarak bisikleti son haline getirdi.

Bisiklet test sürüşüne götürüldüğündeyse beklediğiniz sonuç görüldü: Bisiklet, buz üstünde kolayca gidebilmek yerine buzu bir testere gibi kesiyordu. Haliyle testerenin sivri uçlarına bir çare bulunması gerekiyordu. Q da bu çareyi her bir sivri ucun önüne enine uzanan bir metal yerleştirmekte buldu.

Yapılan tüm düzenlemelerin ardından Q'nun düz yolda hiç de verimli olmayacağını tahmin edebileceğiniz bisikleti, donmuş göl üstünde kolayca ilerlemeye başladı. Bisiklet, muhtemelen olması gerekenden daha ağır bir hale geldi. Bu ağırlığın buzu pek de iyi etkilemeyeceğini tahmin ediyoruz.

Videoya göz atmak isterseniz: