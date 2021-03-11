Azerbaycanlı YouTuber Fariz Bakhshaliyev'in "sosyal deney" adı altında çektiği kurgu videoyla ilgili hazırlanan iddianame tamamlandı. Başsavcılık, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılamakla suçladığı YouTuber'ın 1,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istiyor.

Bundan birkaç ay önce sosyal medyaya düşen ve viral hale gelen bir video, adeta infial yaratmıştı. Sözümona "sosyal deney" videosunda Azerbaycan uyruklu Fariz Bakhshaliyev isimli bir YouTuber, İstanbul Bağcılar'da sokakta yaşadığı söylenen bir çocuğun yanına gidiyor, su satmaya çalışan bu çocuğa aç olduğunu söyleyerek 10 TL alıyordu. Videonun gündem olması üzerine harekete geçen kolluk kuvvetleri ise olayın bir sosyal deney değil, kurgu olduğunu ortaya çıkararak YouTuber'ı gözaltına almışlardı.

Bakırköy Başsavcılığı, yaşanan olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında iddianame hazırladı. İddianame içerisinde tarafların ifadelerine de yer veren başsavcılık, olayın detaylarıyla ilgili de yeni bilgiler açıklamış oldu. İddianameye göre küçük çocuğun annesi, böyle bir videodan haberdar olduğunu ancak videonun içeriğini bilmediğini, çocuğunun oyuncu olmak istediğini bildiği için de böyle bir şeye izin verdiği söyledi. Suçlanan YouTuber ise bundan önce de defalarca video çektiğini, amacının kimseyi mağdur etmek olmadığını ifade ediyor. YouTuber'ın esas amacı, sokaklarda yaşayan küçük çocuklarla ilgili sosyal farkındalık yaratmakmış.

Başsavcılık, YouTuber'ın fiziksel olarak hapse girmeyeceği düzeyde hapis cezası istiyor

Bakırköy Başsavcılığı, hazırladığı iddianame doğrultusunda Azerbaycan uyruklu YouTuber'ın hapis cezası istemiyle yargılanmasını istiyor. Ancak bu ceza istemi, YouTuber'ı fiziksel olarak hapse göndermeyecek. Zira istenen hapis cezası süresi, 9 ay ila 1,5 yıl aralığında. Bu tür durumlarda söz konusu ceza paraya çevriliyor ya da erteleniyor. Ayrıca, YouTuber Bakhshaliyev'in "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" kapsamında suçlandığını da belirtelim.

Video yayınlanıp viral hale geldikten sonra gözaltına alınan YouTuber, ifadesi alındıktan sonra adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı. Bu bağlamda yargılanmasına tutuksuz olarak devam edilen YouTuber, önümüzdeki aylarda hakim karşısına çıkarak kendini savunacak.