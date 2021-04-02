25 milyonu aşkın takipçisiyle YouTube'da içerikler paylaşan James Charles, 18 yaşından küçük iki çocukla cinsel içerikli konuşmalar yaptığını itiraf etti. İddialar üzerine gelen itirafta özür dileyen YouTuber, bir daha böyle bir şeye mahal vermeyeceğini açıkladı.

Kariyerinin ilk dönemlerinde yalnızca ABD'de biliniyor olsa da şu sıralar dünya çapında ün salmış olan James Charles isimli YouTuber, 2021 yılının ilk günlerinden beri cinsel istismar ile suçlanıyordu. İddialara göre 25 milyondan fazla aboneye sahip olan YouTuber, 18 yaşından küçük olan iki çocuğa cinsel içerikli mesajlar attı. Dün bir video yayınlayarak konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Charles, iddiaların gerçek olduğunu itiraf etti.

Söz konusu videoda adeta günah çıkaran YouTuber, yaptığı şeyin ne kadar yanlış olduğunu fark ettiğini ifade ediyor. Çocuklardan bir tanesi ile geçen yıl, diğeriyle ise kısa bir süre önce konuştuğunu söyleyen YouTuber, yaptığından pişman olduğunu, böyle bir şeyin hiç olmaması gerektiğini belirtiyor. Hata yaptığını söyleyen Charles, çocuklarla konuşmaya başlamadan önce farklı platformlar üzerinden çocuklarla ilgili bilgi edinip, onların yaşlarını öğrenmeye gerekmesi gerektiğinin farkındaymış.

"Kendimi sorumlu tutuyorum"

Hazırladığı 14 dakikalık videonun başlığında "Kendimi sorumlu hissediyorum" ifadelerine yer veren YouTuber, çocuklardan ve onların ailelerinden özür diledi. Bundan sonrası için çok daha dikkatli olacağını söyleyen Charles, konuyla ilgili eğitimler de alacağını ifade etti. Ancak bu olay James Charles için ilk değil. YouTuber, geçtiğimiz yıllarda da benzer olaylarla suçlanmış ancak iddiaların üstü bir şekilde kapanmıştı.

Gerek Türkiye'de gerek diğer ülkelerde, internet fenomenlerinin karıştığı çocuk istismarı olayları giderek artıyor. Örneğin ABD'de milyonlarca hayranı bulunan müzisyen ve YouTuber Austin Jones, çocuk istismarı nedeniyle hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca 2020'nin en çok kazanan YouTuber'larından David Dobrik, tecavüzle suçlandı. Türkiye'de ise Gaga Bulut olarak bilinen internet fenomeni, koronavirüs pandemisinden önce çocuk istismarı suçundan hapis cezasına çarptırılmış, pandemi nedeniyle de tahliye edilmişti.