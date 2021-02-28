Yayınlanan yeni bir rapora göre Facebook, 2020'de en çok çocuk istismarı görüntüsünün paylaşıldığı platform oldu. Raporda yer alan bilgilere göre Facebook'ta yalnızca 2020'de 20 milyondan fazla çocuk istismarı görüntüsü paylaşıldı.

Sosyal medya platformlarında ve genel olarak internet ortamında karşımıza çıkan en büyük sorunlardan biri de çocuk istismarına sebebiyet verecek görüntülerin paylaşılması. Özellikle yaş düştükçe düşen bilinç düzeyiyle birlikte internet çocuklar için güvensiz bir alana dönüşüyor ancak tahmin edeceğiniz üzere çocuklardan internet kullanmamalarını beklemek artık çok da mümkün değil.

Bu noktada iş biraz da ebeveynlerin elinde gibi görünüyor fakat çocuklarının her saniye internette ne ile meşgul olduklarını, nerede nasıl fotoğraflar ve videolar paylaştıklarını kontrol etmelerini beklemek de sağlıklı bir düşünce değil. Çoğu çocuk da özellikle fotoğraf ve video paylaşımı noktasında bilinçli davranamadıkları için ortaya suç niteliğinde durumlar çıkıyor.

Facebook'ta 2020'de 20 milyondan fazla çocuk istismarı görüntüsü paylaşıldı:

Ulusal Kayıp ve İstismara Uğramış Çocuklar Konseyi'nin (NCMEC)'nin yayınladığı bir rapora göre Faceobook'ta 2020 yılında 20 milyondan fazla çocuk istismarı görüntüsü paylaşıldı. Bu görüntüleri paylaşan suçlular, Facebook tarafından herhangi bir yaptırıma uğramadıkları ya da herhangi bir yasakla karşılaşmadıkları için, sayının her geçen gün artması da yetkililerce 'doğal' karşılanıyor.

Facebook'un bu noktada çocuk istismarı görüntüleri ile ilgili daha aktif bir önlem politikası yürürlüğe koyması bekleniyor. Facebook'tan yetkililer ise bunu yapabilecek, istismar görüntülerini henüz yayılmadan tespit ederek kaldırabilecek teknolojiye sahip olduklarını ifade etti. Facebook'un şu an bu türden bir politika üzerinde çalıştığı biliniyor ve yakın zamanda bu görüntülerin önüne geçmek için gerekli ve yeterli adımları atması bekleniyor.

Facebook'ta 2019 yılına oranla çocuk istismarı görüntülerinde 2020'de yaşanan artışın oranı yüzde 35 ve bir an önce bu durumun önüne geçilmezse sayının çok daha yüksek olacağı tahmin ediliyor.