269 abonesi bulunan bir YouTuber, SpaceX'in Teksas'ta bulunan roket fırlatma merkezine girdi. Herhangi bir güvenlik önemiyle karşılaşmayan YouTuber, yakaladığı fırsatı değerlendirerek Starship'in SN11 isimli prototipinin dibine kadar girmeyi başardı. Bu olay, NASA ile SpaceX'in arasını açtı.

Geçtiğimiz ay YouTube üzerinden servis edilen bir video, NASA ile SpaceX'in arasını açtı. Söz konusu videoda yalnızca 269 abonesi bulunan bir YouTuber, ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan, SpaceX'in Starship roketlerini test ettiği bölgeye elini kolunu sallayarak giriyordu ve video yayınlandıktan bir süre sonra fırlatılan ancak fırlatmadan sağ çıkamayan SN11 prototipinin çevresinde dolaşıyordu.

Loco VlogS isimli YouTube kanalında paylaşılan video, ilk aşamada önemsenmedi. Zira pek çok kişi, böyle bir videonun olduğundan bile habersizdi. Hatta o video, YouTube'dan kaldırılmadan önce de yalnızca 100 beğeniye sahipti. Ancak video, kullanıcıların gözünden kaçmış olsa da SpaceX, NASA ve hatta ABD Federal Havacılık İdaresi, bu ilginç olayın farkındaydı.

Teksas'taki tesis, NASA için neden önemli?

Teksas'ta bulunan roket tesisinin SpaceX için neden çok önemli olduğunu anlatmaya gerek yok. Neticede bu tesis, SpaceX'in Mars'a insan taşımak için tasarladığı Starship prototiplerine ev sahipliği yapıyor. Ancak tesisteki çalışmalar bununla sınırlı değil. SpaceX, bu tesiste NASA'nın Ay'a insan götürecek projesi için de çalışmalar sürdürüyor. Ayrıca bu tür bir tesiste yüz milyonlarca dolarlık teknolojilerin bulunduğunu, yaşanabilecek en ufak bir güvenlik zafiyetinin ABD'nin uzaydaki gücünü yok edebileceği aşikar. Tüm bunlara rağmen SpaceX, söz konusu tesisi beklendiği kadar yüksek güvenlik ile korumuyor. Yukarıdaki görüntü, bunun en net göstergesi.

SpaceX'in tesis güvenliğini adeta yok saymasını fırsat bilen YouTuber, geçtiğimiz hafta yayınladığı bir özür videosunda olayın yasa dışı olduğunu ancak bir daha böyle bir fırsat yakalayamayacağını bildiğini savunuyor. Aslında yaşanan olayın küçümsenebilecek hiçbir yanı da yok. Zira bu YouTuber, SN11 prototipine yakın çekim yaptığı gibi, roketin motorlarına bile neredeyse dokunabilecek kadar yakınlaşıyor. YouTuber, olayın ortaya çıkmasından sonra söz konusu video, başka YouTube kanalları üzerinden servis edilmeye devam ediyor.

YouTuber'ın SpaceX'in roket tesisine girdiği video

NASA sözcüsü Monica Witt tarafından yapılan açıklamalarda, olayın üzerine gidildiği, SpaceX ile yapılan anlaşma kapsamında çalışmayla ilgili her şeyin korunmasına dair maddelerin de olduğu ifade edildi. SpaceX'in konuyla ilgili kendilerine bilgi verdiklerini söyleyen Witt, olayla ilgili soruşturmaların her açıdan sürdürüldüğünü belirtti. ABD Federal Havacılık İdaresi ise bir roket tesisinin korunmasının, kamu güvenliğini sağlamanın önemli yanlarından bir tanesi olduğunu duyurdu. SpaceX ise en azından şu an için, bu konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

Bu arada, böylesi bir olay SpaceX tarihinde ilk kez yaşanmıyor. 2019 yılında da yine SpaceX'in Teksas'taki tesisine giren bir hayran, o yıllarda hazırlanan bir prototipin yanında fotoğraf çektirip, bu fotoğrafı sosyal medya hesaplarından servis etmişti. Bunun üzerine hakkında soruşturma açılan adam tutuklanmış ve kısa bir süreliğine de olsa hapis cezasına çarptırılmıştı. Yaşanan son olayda neler yaşanacağı ise şu an için bilinmiyor.