SpaceX, Yeni Dragon Kapsülü Tasarımını Paylaştı

SpaceX, astronotların uzayda başlarını dışarı çıkarıp cam bir kubbenin altında manzaranın tadını çıkarmalarına olanak sağlayacak yeni kapsül tasarımını paylaştı. Tasarımda kapsülün tepesinde kapaklı cam bir kubbe bulunuyor.

SpaceX, Twitter hesabında yeni Dragon kapsülü tasarımını paylaştı. Paylaşılan tasarımda Dragon kapsülünde astronotların içerisinde oturabilecekleri cam bir bölme yer alıyor. Bu cam bölme, astronotların uzay manzarasının tadını çıkarmasını sağlayacak.

SpaceX tarafından "Mürettebat için yeni bir manzara" şeklinde yorumlanarak paylaşılan görselde kapsülün tepesinde açılan bir bölme içerisine yerleştirilmiş camdan kubbeyi görüyoruz. Bu bölme sayesinde astronotlar, aralarında yalnızca camdan bir kubbe ile bir bakıma uzayla temas etmiş olacaklar.

'En çok 'uzayda' hissedeceğiniz yer'

SpaceX'in yeni Dragon kapsülü paylaşımını şirketin kurucusu ve CEO'su Elon Musk da kendi Twitter hesabında paylaştı. Musk'a göre bu cam kubbe, ''muhtemelen en çok 'uzayda' hissedebileceğiniz yer''. Yeni Dragon kapsülü, astronotları Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) taşıyacak ve yolculuk boyunca astronotlara yeni bir bakış açısı sunacak.

Dragon kapsülü şu an için NASA'nın ISS'e astronot taşıma noktasında en önemli kaynaklarından biri. NASA, 2011 yılında uzay mekiği görevlerini tedavülden kaldırmıştı ve astronotlar Roskosmos uzay araçları ile ISS'ye gidebiliyordu. SpaceX, Boeing gibi şirketlerin araçlarının kullanılması astronotların ISS'ye ulaştırılması noktasında NASA'ya farklı bir kapı açmış oldu.

Yapılan paylaşımlarda cam kubbeli etkileyici Dragon kapsülü tasarımına dair herhangi bir detaya yer verilmedi. Dolayısıyla bu tasarımın ne zaman hayata geçirileceği ya da bir konsept tasarım olup olmadığı bile bilinmiyor. SpaceX'in resmi web sitesinde de bu tasarımın yer aldığı herhangi bir bilgi paylaşımı yapılmadı.