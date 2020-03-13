YouTube, mobil uygulamalarındaki Trendler sekmesini yeni özelliklerle değiştirdi. Yeni 'Keşfet' sekmesi, kullanıcıların trend videoların yanı sıra yeni içerik oluşturucularını keşfetmelerini sağlıyor.

YouTube, yaklaşık 2 yıldır süren testlerin ardından Android ve iOS uygulamalarındaki 'Trendler' sekmesini değiştirerek 'Keşfet' sekmesini kullanıma sunmaya başladı. Sosyal medya devi, değişikliği destek sayfasında duyurdu.

Artık YouTube'un mobil uygulamalarında, ana sayfanın alt kısmında yer alan Trendler sekmesinin yerine yeni Keşfet sekmesini göreceğiz. Keşfet sekmesi, bölgenizdeki trend videoları göstermek için kullanılıyor. Ayrıca yeni sekme, Oyun, Müzik, Haber, Filmler, Moda ve Güzellik gibi kategorilerdeki yeni içeriklere kolayca erişebilmenizi sağlıyor.

Yeni Keşfet butonu, ana sayfa ile abonelikler simgelerinin hemen arasında yer alıyor

Keşfet sekmesiyle artık YouTube'daki trend videolara en üstte görülen özel Trending kısmından dokunabilir veya sayfayı aşağıya kaydırarak erişebiliyorsunuz. Keşfet sekmesinde ayrıca yükselişe geçen içerik oluşturucularını gösteren 'Creator on the Rise' adlı yeni bir bölüm de eklendi. Bu kısımda YouTube topluluğunda yeni ortaya çıkan içerik oluşturucuları bulmanıza ve bunlarla bağlantı kurmanıza olanak tanıyor.

YouTube'un yeni Keşfet bölümü, Müzik ve Oyun bölümü bu şekilde görünüyor

YouTube destek sayfasında yaptığı açıklamada, "YouTube'da her gün yeni içerik oluşturucuları ve sanatçılar çıkıyor. Bu yüzden yeni özellikle onların içeriklerini keşfetmenizi ve topluluklarıyla bağlantı kurmanızı kolaylaştıracağını umuyoruz!" dedi.

Keşfet sekmesi şu anda sunucu tarafında etkinleştiriliyor ve özelliği hemen görmek için Android cihazınızda YouTube uygulamasını durdurmaya zorlayıp tekrar başlatarak yeni özelliği deneyimleyebilirsiniz.

YouTube, 'Keşfet' sekmesini uzun zamandır test ediyor. Yeni özellikler Temmuz 2018'den bu yana kullanıcılardan gelen geri bildirimlere dayanıyor. Yeni sekme şimdi Android ve iOS uygulamalarına geldi, ancak tüm kullanıcılara ulaşması birkaç gün sürebilir.