Gençler için bir sosyal medya platformu olan Yubo, mide bulandırıcı iddialar ile gündeme geldi. Yubo'da cinsel istismar ve ırkçılık içerikli ifadelerin sık sık kullanıldığı iddia edildi.

Arkadaşlarımızla daha yakın olmamızı sağlayan ve tanımadığımız insanlarla tanışmamıza ön ayak olan sosyal medya platformları, tam olarak aynı sebepten dolayı bazen özellikle de belli bir yaşın altındaki genç kullanıcılar için oldukça tehlikeli bir hal alabiliyor. Hatırlayacağınız üzere daha önce Tinder ve TikTok gibi pek çok platform bu tarz iddialar sebebiyle gündeme gelmişti.

Şimdi de Fransa merkezli bir arkadaşlık uygulaması olan Yubo hakkında ortaya benzer iddialar atıldı. Flört uygulaması Tinder’ın gençlere yönelik versiyonu olarak ortaya çıkan ve sadece İngiltere’de 3,6 milyon kullanıcısı bulunan Yubo, cinsel taciz ve ırkçılık ile gündeme geldi.

Yubo, kötü niyetli yetişkinlerin elinde tehlikeli bir araca dönüşebilir

Ülkemizde de yaygın bir şekilde kullanılan ve kullanıcılarının çoğunu 13 ila 17 yaşlarındaki çocukların oluşturduğu Yubo'ya karşı uzmanlar ebeveynleri, platformun güvenirliği konusunda uyardı. Uzmanlar, bu tarz platformlarda çocukların ‘potansiyel tehlikeler’ ile karşılaşabileceğini ifade etti.

Uzmanlara ek olarak eğitimciler de öğrenciler arasında giderek popülerleşmekte olan Yubo’ya karşı ebeveynlere seslendi. Eğitimciler, Yubo’nun kötü niyetli yetişkinler tarafından farklı amaçlar için kullanılabileceğini ve böylece çocukların uygunsuz içeriklere maruz kalabileceğini kaydetti. Öte yandan Yubo’da görüntülü konuşma ve grup konuşmaları gibi seçeneklerin bulunması sebebiyle tehlikenin potansiyel olarak iyice artabileceği aktarıldı.

Buna göre Yubo ile ilgili bir araştırma yapan The Sunday Times, bir muhabirini 15 yaşında bir kız çocuğu kimliğiyle uygulamaya üye yaptı. Uygulamada bir süre boyunca kız çocuğu gibi davranan muhabir, bu süre boyunca erkek kullanıcıların kız kullanıcılara “seni çırılçıplak soyup tecavüz edeceğim” ve “seni boğacağım” gibi oldukça tehditkar ve çirkin ifadeler kullandığına şahit olduğunu bildirdi.

Yubo'da tetikleyici ve ırkçı ifadeler de sık sık kullanıyor

Buna ek olarak Yubo’da kişinin kendisine zarar vermesi ve intihar gibi ağır konuların da sık sık konuşulduğu ve ırkçı ifadelerin kullanıldığı kaydedildi. Buna göre platformda siyahi bir kıza, ona “pis küçük köle” olarak hitap edilip edilemeyeceği gibi şeylerin sorulduğu ifade edildi.

Uzmanlar ayrıca platformda birtakım güvenlik problemleri olduğunu ve Yubo’ya kişinin kendisine ait olmayan bir fotoğrafla kaydolmasının mümkün olduğunu belirtti. İngiltere’de dijital güvenlikten sorumlu bakan Chris Philp ise Yubo için “Bu site hakkında duyduklarım mide bulandırıcı.” şeklinde kaydetti.

Ortaya atılan bu iddiaların ardından İngiltere’deki bazı okullarda yasaklanan Yubo ise özür diledi. Yaptığı açıklamada Yubo, gündeme gelen iddiaları son derece ciddiye aldığını ifade etti.