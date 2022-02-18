Kadınların Çıplak Fotoğrafları Telegram'da Yayılıyor

Gizlilik ve güvenlik söylemleriyle yıllar içinde kullanıcı kitlesini giderek genişleten Telegram, kadınlar için büyük bir şantaj ve taviz yuvasına dönmüş durumda. BBC'nin gerçekleştirdiği bir araştırma ve yapılan röportajlar, durumun ciddiyetini gözler önüne seriyor.

Sosyal medya ve anlık mesajlaşma uygulamalarının yaygın kullanımı, hayatımıza getirdiği bütün 'eğlence' ve 'kolaylığın' yanında, büyük sorunlar da yarattı. Bu sorunlar listesinin oldukça uzun olduğunu söyleyebiliriz, ancak özellikle bir madde, sayısız kadının hayatını yıkıma uğratıyor ve acil çözüm bekliyor.

Kadınların ''uygunsuz'' olarak anılan çıplak görüntüleri ya da partnerleriyle seks yaptıkları görüntülerin izinsiz olarak internete yayılması yıllardır devam eden büyük bir sorun. Bu görüntüler çoğu zaman 'kızgın bir eş/eski eş ya da sevgili' tarafından şantaj ve taciz için yayılıyor, bu mantık dışı hareket, sayısız kadının hayatını altüst ediyor. Bu durumun son dönemlerde en yoğun yaşandığı platformlardan biri ise Telegram.

Telegram'da 'çıplak kadın fotoğraflarına özel' sayısız kanal var

Konu hakkında BBC tarafından yapılan yeni bir araştırma ve mini belgesel, durumun vehametini gözler önüne seriyor. Elde edilen verilere göre tek amacı kadınların çıplak fotoğraflarını yaymak olan binlerce Telegram kanalı bulunuyor. Onbinlerce üyesi olan bu kanallarda kadınların fotoğrafları yayınlanıyor.

Üstelik kadınlar ile ilgili paylaşılan tek şey çoğu zaman bu fotoğraflar da olmuyor. Şantajın ve psikolojik şiddetin bir parçası olarak, kadınların iletişim bilgilerinden ailelerinin bilgilerine kadar birçok detay, kanallarda yer alıyor.

Daha da vahimi ise platformda aynı zamanda reşit olmayan çocuklara ait görüntülerin de bu tür gruplarda 'satıldığı' bilgisi. Bu da bir başka büyük problem ve bu tür kanallar ne yazık ki bu korkunç durumun da yuvası olmuş durumda.

Kadınlar, yaşadıkları bu travma sebebiyle pek çok sorun yaşıyor

Kadın cinselliği, çıplaklığı gibi konuların toplumsal ve sosyal etkisi ne yazık ki günümüzde bile çok büyük bir sorun. 'Kadın' üzerine kurulu genel ahlak ve namus gibi kavramlar, fotoğrafı iziniz paylaşılan bir kadını, mağdur olmasına rağmen toplumun gözünde 'kötü kadın' konumuna getiriyor. Suç işleyen, bir kadını şantajla ve şiddetle sömürmeye çalışanların ise hikayede adı bile geçmiyor.

Toplum, bu görüntüleri yayanları suçlamak yerine kadınları suçlayıp dışladığı için, bu tür durumlar kadınların hayatlarının altüst olmasına, psikolojilerinin bozulmasına ve travma sebebiyle tüm dengelerin şaşmasına neden oluyor. Bir kadının zamanında değer verdiği partnerine 'çıplak fotoğraf' göndermesi ahlaksızca ve ayıplanası bir davranışken, ona güvenen insanın özelini bu şekilde yaymak, neredeyse alkışlanıyor.

Sorunun bir diğer yanı ise kadınların göndermediği, 'gizlice kaydedilen' görüntüler ve fotoğraflar. Öyle ki, BBC'nin videosunda yer alan bazı hikayelerde söz konusu medyalar doğrudan kadınların eşleri/sevgilileri tarafından gizlice çekilerek yayılıyor. Bu durumda da tahmin edeceğiniz üzere dışlanan yine kadın oluyor.

Telegram'da 'pornografik içerik paylaşımı' yasak, ancak platform hiçbir adım atmıyor

Telegram temelde bir anlık mesajlaşma uygulaması ve bu da platformda bazı medyaların çok daha hızlı ve denetimsiz yayılmasına sebep oluyor. Ancak esasen Telegram'da 'pornografik' içerik paylaşımı yasak. Fakat BBC'nin elde ettiği verilere göre bu madde çok da 'uygulanan' bir madde değil.

Öyle ki BBC'nin bu araştırma sırasında şikayet ettiği 100 izinsiz paylaşılmış çıplak kadın görüntüsü, aradan geçen aylara rağmen platformda kalmaya devam ediyor; kanallara da bir yaptırım uygulanmıyor. Yine BBC'nin aktardığına göre, Telegram'ın bu tür içerikleri incelemesi için kurduğu ekipte yer alan çalışanlar, sürecin düzgün işlemediğini bizzat söylüyor.

Bu türden bir sorun yaşadığında başta ailesi ve sosyal çevresi olmak üzere toplum genelinden kötü tepkiler alan kadınların yaşadıkları, ne yazık ki çözümsüz bir problem olarak kalacak gibi görünüyor. Platformların bu konuda çok daha hassas çalışmalar yapması, bu türden senaryoları baştan engelleyecek önlemler alması gerekiyor. Ancak bu gerçekleşir mi, bilmek ne yazık ki mümkün değil ve manzara, iyimser olmamızı engelliyor.

BBC'nin yayınladığı videoya ve bu sorunla mücadele eden kadınların hikayelerine göz atmak isterseniz