Hükûmetin yurt dışı alışverişlerde uygulanan 30 euro istisnasını kaldırmak için harekete geçtiği iddiası yalanlandı. Yeni açıklamaya göre bazı çalışmalar var ancak limit düşürme veya sıfırlama söz konusu değil.

Sadece birkaç saat önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde EKONOMİ Gazetesi'nin önemli bir iddiasından bahsetmiştik. İddiaya göre hükûmet, yurt dışı alışverişlerde uygulanan 30 euro'luk gümrük muafiyetini kaldırmayı düşünüyordu. CNBC-e'ye konuşan Ticaret Bakanlığı kaynakları, bu konuda çalışma olduğunu ancak limitin biraz daha düşürülmesi veya tamamen sıfırlanması gibi bir durumun söz konusu olmadığını ifade ettiler.

Türkiye'de yürürlükte olan mevzuata göre yurt dışı alışverişlerinde kargo dahil 30 euro ve üzeri tutarlarda gümrüksüz alışveriş yapılamıyor. EKONOMİ'nin kaynağına göre hükûmet, bu durumu tamamen ortadan kaldırmayı düşünüyordu. Böylelikle vatandaş, 30 euro meselesinden kurtulmuş olacaktı. Ancak böyle bir düzenleme, beraberinde çok önemli gider kalemleri getirecekti. Yapılan açıklama, bunun doğru olmadığını gözler önüne seriyor.

Tüm alışverişlerde gümrük vergisi, damga vergisi ve ÖTV gibi ödemeler çıkacaktı

Eğer söz konusu iddia doğru olsaydı yapılacak resmî düzenleme ile yurt dışından satın alınacak tüm ürünlerde normal ithalat rejimi kuralları uygulanacaktı. Yani vatandaş, 10 TL'lik bir ürün getirtmesi hâlinde bile gümrüğe sunma ücreti, damga vergisi, ürünün grubuna göre gümrük vergisi, KDV ve hatta ÖTV ödemek zorunda kalacaktı. Böylelikle yapılacak ödemeler toplamı iyiden iyiye artmış olacaktı.

EKONOMİ'ye konuşan kaynağın açıklaması şu şekildeydi: Konu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin de gündeminde. Çin kaynaklı e-ticaret sitelerinin Türkiye’ye satışları aylık 300 milyon doları geçti. Her gün 10 milyon dolar demek bu. Mevzuata aykırı ürünler çok daha rahat bir şekilde giriyor. 30 Euro’luk limitin sıfırlanması ile ilgili çalışma devam ediyor. Bu konu ile ilgili her ürün gümrük mevzuatına tabi olmalı. Bunun için Ticaret Bakanlığı yetkilileri çalışıyor. Tahammül edilecek tarafı kalmadı. Gelen her ürün gümrük mevzuatına tabi olmalı...