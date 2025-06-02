Yeni iddialara göre Ticaret Bakanlığı, yurt dışı alışverişleri için yeni bir düzenleme üzerinde çalışıyor. Bu düzenleme, TEMU gibi platformlarda Türkiye'ye gösterilen ürünler için kalite belgesi gösterimi zorunlu olacak.

Ticaret Bakanlığı'nın yurt dışı alışverişlere yönelik yeni bir düzenleme üzerinde çalıştığı bildirildi. Hürriyet'in yayımladığı bir habere göre Ticaret Bakanlığı, TEMU gibi platformların Türkiye pazarına açtığı ürünler için kalite belgesi isteyecek. Bu belgeleri temin edemeyen satıcıların ürünleri, Türkiye'ye gösterilemeyecek. Ticaret Bakanlığı, bu düzenleme ile sağlıksız veya kanserojen madde içeren ürünlerin Türkiye'ye girişini engellemeye çalışacak.

Ticaret Bakanlığı, yurt dışı alışverişlerini çok uzun zamandır kontrol altında tutmaya çalışıyor. Daha önce yapılan düzenlemeler ile vatandaşların, kargo dahil 30 dolar üzerinde faturaya sahip olan alışveriş yapmaları engellendi. Ayrıca platformların Türkiye'de temsilci zorunlulukları da bulunuyor. Yapılan yeni çalışma, vatandaşın önüne yeni bir engel olacak gibi görünüyor. Zira mevcut düzende Çin'de üretilen herhangi bir ürün, herhangi bir kalite kontrolü olmadan Türkiye'ye giriyordu.

Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan'ın açıklaması şöyle

TEMU’dan alışveriş yaptığınızda hiçbir ürün güvenliği denetiminden geçmeden, kanserojen madde mi sağlığa zararlı mı incelenmeden direkt Çin atölyesinden evinize geliyor. Bu aslında çok sıkıntılı bir durum. Artık bu firmaların sertifikalarını sayfalarında yayınlamalarını istiyoruz. Sayfalarında yayınlanmayan ürünlerin Türkiye’ye gelmesiyle ilgili sıkıntı yaşayacaklar. Türkiye’deki platformları yasa içine almışken, onlara belli yaptırımlar uygularken, dışarıdan bu kadar elini kolunu sallayarak kendilerine müsaade etmemeyi düşünüyoruz, takipteyiz.

Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, söz konusu açıklamayı katıldığı bir radyo programında yaptı. Ancak Gürcan, konuyla ilgili daha fazla detay vermedi. Yani düzenlemenin ne zaman hazır hâle geleceği ve yasalaşacağı gibi hususlar şimdilik bilinmiyor. Bakalım bu düzenleme, yurt dışı alışveriş hacmini nasıl etkileyecek...