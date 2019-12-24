Yurt Dışından Getirilecek Ürünlere Ek Ödemeler Geldi

Alınan yeni bir karara göre vatandaşlar, yurt dışından beraberlerinde ya da sipariş üzerine getirecekleri bazı teknolojik ürünlerde ek ödemeler yapacaklar. Buna göre bilgisayar, tablet, radyo ve cep telefonu gibi ürünlerin yurt dışından getirilmesi, biraz daha zorlaşmış olacak.

2019 yılına kadar yurt dışından akıllı telefon getirmek, Türkiye'de popüler bir şeydi. Ancak 2019 yılında alınan kararlar doğrultusunda bunun önüne geçildi. 2019 yılında vatandaşlar, yurt dışından akıllı telefon getirmek istedikleri durumda 1.500 TL gibi bir ek ödeme yapmak durumunda kaldılar.

Şimdiyse Resmi Gazete'de yeni bir karar yayımlandı. Yayımlanan karar, tıpkı akıllı telefonlarda olduğu gibi diğer teknolojik ürünlerin de yurt dışından getirilmesinin önünü kesecek. Çünkü söz konusu ürünlerin yolcuyla birlikte getirilmesi ya da yurt dışından sipariş edilmesi durumunda, ek ödemeler yapılmak durumunda kalınacak. Dilerseniz şimdi, bu ürünlerin neler olduğuna ve ödemelerin ne kadar yapılacağına yakından bakalım.

2020 yılında bir defaya mahsus olarak ek ücret alınacak olan ürünler arasında televizyonlar, radyolar, uydu cihazları ve video cihazları gibi ürünler bulunuyor. Görsel ve işitsel cihazlardan alınacak ücretler ise euro üzerinden belirlenecek.

Yurt dışından alınan televizyonlar için ödenecek ek ücretler:

51 ekrana kadar 10 euro (yaklaşık 65 TL )

) 52-67 ekran arası 16 euro (yaklaşık 105 TL )

) 68-85 ekran arası 22 euro (yaklaşık 144 TL )

) 86-116 ekran arası 34 euro (yaklaşık 224 TL )

) 114-148 ekran arası 40 euro (yaklaşık 260 TL )

) 148 ve üzeri ekran 80 euro (yaklaşık 525 TL)

Otomobiller için hazırlanan televizyonlarda ise boyut farkı olmaksızın 8 euro (yaklaşık 52 TL) ödeme yapılması durumunda kalınacak. Yurt dışından beraberinde getirilecek ya da sipariş verilecek radyolardan da ek ücret talep edilecek.

Yurt dışından alınan radyolar için ödenecek ek ücretler:

cep tipi 1 euro (yaklaşık 6.5 TL )

) saatli radyo ve radyolu saat 1 euro (yaklaşık 6.5 TL )

) radyolu vantilatörler 1 euro (yaklaşık 6.5 TL )

) oto radyo alıcılarından 1 euro (yaklaşık 6.5 TL )

) taşınabilir radyo alıcılarından ise 2 euro (yaklaşık 13 TL) alınacak.

Video cihazlarında ise herhangi bir ayrım gözeltilmiyor. Buna göre bir video cihazı almanız ya da getirmeniz durumunda 18 euro (yaklaşık 120 TL) ödeme yapmanız gerekecek. Eğer yurt dışından getirdiğiniz ürün medya oynatıcı kutu ya da bir uydu alıcı cihazı ise 7 euro (yaklaşık 50 TL) ödemek durumunda olacaksınız. Tüm bunlara ek olarak alacağınız veya getireceğiniz cihaz birleşik bir ürün ise yapacağınız ödeme değişiyor.

Yurt dışından alınan medya oynatıcılar için ödenecek ek ücretler:

televizyon, radyo birleşimi 9 euro (yaklaşık 60 TL )

) televizyon, radyo ve teyp birleşimi 13 euro (yaklaşık 85 TL )

) televizyon, video birleşimi 19 euro (yaklaşık 125 TL )

) televizyon, radyo ve video birleşimi 21 euro (yaklaşık 138 TL) olacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ve ek ücrete tabi olan cihazlar bunlarla da sınırlı değil. Örneğin bir bilgisayar ya da tablet almanız durumunda 10 euro (yaklaşık 65 TL) ek ödeme yapacaksınız. Üstelik cep telefonlarında da benzer bir ödemenin yapılması gerekiyor. IMEI kayıt harcından ayrı olarak ödenmesi gereken bu tutarın bedeli ise 20 euro (yaklaşık 131 TL) olarak belirlenmiş durumda.