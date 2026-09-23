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Apple, Londra’da 600 Kişilik Son Teknoloji Canlı Müzik Mekânı Açıyor: Karşınızda Apple Music Hall!

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Apple, Londra'daki efsanevi Battersea Power Station binasında 600 kişilik özel bir canlı müzik mekânı olan Apple Music Hall’u tanıttı.

Apple, Londra’da 600 Kişilik Son Teknoloji Canlı Müzik Mekânı Açıyor: Karşınızda Apple Music Hall!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Müzik dünyasıyla bağlarını iPod devrinden bu yana her zaman güçlü tutan Apple, canlı müzik sahnesine yepyeni bir soluk getirmek üzere dev bir adım attı. Şirket, Londra’nın simge yapılarından biri olan Battersea Power Station bünyesinde, 600 kişilik kapasiteye sahip son teknoloji canlı müzik mekânı Apple Music Hall'un açılışını duyurdu.

Apple’ın açıklamasına göre bu mekân, sanatçılar ile hayranları daha önce hiç deneyimlenmemiş kadar samimi ve özel performanslarla buluşturmak üzere tasarlandı.

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Apple, Londra’da 600 Kişilik Son Teknoloji Canlı Müzik Mekânı Açıyor: Karşınızda Apple Music Hall!
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Modüler sahne, 48 hoparlörlü uzamsal ses

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Tarihi binanın miras niteliğindeki tuğla işçiliğini, oluklu kemerleri ve geleneksel cumba pencerelerini andıran bronz balkonları bünyesinde barındıran salon, devasa bir cam duvarla destekleniyor. Bu dev cam duvar, mekân ile tarihi binanın iç alanı ve hemen ötesindeki nehir arasında panoramik bir görsel bağ kuruyor. Mekânın iç yapısı, bir yandan Londra'nın endüstriyel mirasına saygı duruşunda bulunurken diğer yandan en modern yayın teknolojilerine ev sahipliği yapıyor.

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Apple Music Hall'un merkezinde, her türlü sahne düzenine uyum sağlayabilen yaklaşık 11,5 metre genişliğinde modüler bir sahne bulunuyor. Sahne, geleneksel öne bakan konser düzeninden izleyicilerin sahneyi çepeçevre sardığı dairesel deneyimlere kadar hızlıca dönüştürülebiliyor. Dinleyicilerin etrafını tamamen saran 48 hoparlörlü özel bir uzamsal ses sistemi, mekândaki her noktaya büyüleyici bir ses akustiği ulaştırıyor.

Sahnenin hemen arkasında konumlandırılan özel kayıt ve miks stüdyosu sayesinde gerçekleştirilen her canlı performans anında çok kanallı olarak kaydedilebiliyor. Bu teknik altyapı, konserlerin ister canlı anında ister sonrasındaki prodüksiyon aşamasında doğrudan uzamsal ses biçiminde mikslenmesine imkân tanıyor.

musichall3 Yalnızca ses değil, görsel yayın altyapısı da salonun her noktasına entegre edilmiş. Mekân, geleneksel yayın kameralarının yanı sıra iPhone video kaydını da eşzamanlı destekleyen özel bir yayın kontrol odasına bağlı 16 veya daha fazla kamera için kablolu altyapıya sahip. Bu kapsamlı kurulum sayesinde sanatçılar canlı gösteri sunarken aynı anda performanslarını uzamsal ses formatında kaydedebiliyor, yayına hazır bir miks oluşturabiliyor ve çoklu kamera açılarıyla çekim yapabiliyor.

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