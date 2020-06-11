Yurt Dışından Gelen İlk Yolcu Uçağı İniş Yaptı

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bir süredir kapalı olan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı (İSG) dış hatlar trafiğine yeniden açıldı. Yurt dışından gelen ilk yolcu uçağı bugün piste iniş yaptı.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, koronavirüs salgını nedeniyle durdurulan dış hat seferleri bu sabah gerçekleştirilen uçuşla yeniden başladı. Karşılıklı olarak başlatılan seferler çerçevesinde yurt dışından gelen ilk yolcu uçağı, 17.15'te havalimanına iniş gerçekleştirdi.

Yaklaşık üç aydır yurt dışı uçuşlarına kapalı olan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapan ilk uçak, AnadoluJet'in Düsseldorf seferinden dönen uçağı oldu. Bu uçağın ardından Berlin ve Stutgart'tan yolcu taşıyan uçaklar da havalimanına iniş yaptı. Yurt dışından gelen yolcular termal kameralarla ateşleri ölçüldükten sonra bagajlarını alarak ülkeye giriş yaptı.

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda koronavirüse karşı yeni önlemler:

Yurt dışı hava trafiğinin açılmasıyla birlikte Sabiha Gökçen Havalimanı’nda koronavirüsle mücadele kapsamında alınan önlemlere bir yenisi daha eklendi. Terminal binasının girişine konumlandıran termal kameraların yanı sıra kasklı termal kamera uygulaması da başladı. Güvenlik personelinin takmış olduğu kasklı termal kamerayla seyyar bir şekilde yolcuların vücut ısıları ölçülebiliyor. Vücut ısıları yüksek çıkan yolcular, sağlık görevlilerine yönlendiriliyor.

Bugün erken saatlerdeyse yurt dışında yaşayan ancak yaz tatilini Türkiye’de geçirmek isteyen Türkiye vatandaşları için 14 günlük karantina uygulaması kaldırıldı. Ayrıntılı bilgiye buradaki haberimizden ulaşabilirsiniz.