  • Anasayfa
  • Yaşam
  • Yurt Dışındaki Vatandaşlar İçin Karantina Tedbiri Kaldırıldı

Yurt Dışından Gelecek Türkiye Vatandaşları İçin 14 Günlük Karantina Uygulaması Kaldırıldı

2 dk okuma süresi
22
2
1
0
0
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, yurt dışında yaşayan ve tatillerini ana vatanlarında geçirmek isteyen vatandaşlar için uygulanan 14 gün evde gözetim kuralının kalktığını duyurdu.

YTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını kapsamında, sınır kapılarında ve yurt dışından gelen vatandaşlar için uygulanan sıkı önlemler, normalleşme süreciyle beraber kaldırılmaya başlandı.

Bu kapsamda her yıl yaz aylarında Avrupa ülkelerinden kara yolu ile Türkiye'ye gelen yurt dışındaki vatandaşların kullandığı transit geçişler açılırken vatandaşların izin dönemlerini ve seyahatlerini rahat gerçekleştirmeleri için birtakım çalışmalar da hayata geçiriliyor.

'Sıla Yolu Projesi'

kapıkule

Açıklamada görüşlerine yer verilen YTB Başkanı Abdullah Eren, yaz aylarını Türkiye’de geçirmek isteyen vatandaşların ülkeye geliş gidişlerindeki ihtiyaçlarını gidermek ve daha rahat seyahat etmelerini sağlamak için YTB tarafından başlatılan 'Sıla Yolu Projesi'nin bu yıl yine gerçekleştirileceğini belirterek şunları kaydetti:

"Bu yaz Türkiye'ye gelecek yurt dışındaki vatandaşlarımız için izin sürelerini kısmayacak bir uygulama olacağını söylemiş, bu hafta Kapıkule'de mevcut uygulamaları da incelemiştik. Bu kapsamda, '14 Gün Evde Gözetim Uygulaması' kalktı. Bu yıl da yaz izin döneminde YTB olarak memleket yoluna düşen vatandaşlarımızın yanında olacağız."
İLGİLİ HABER

Bilim Kurulu Üyesi: Dikkat Edilmezse Karantina Günlerine Geri Dönebiliriz

Gelen açıklamaya göre yurt dışında yaşayan Türkiye vatandaşları, Türkiye'ye geldiklerinde 14 gün evde karantinada kalmayacaklar. Böylece vatandaşların işlerinde aksama yaşanmayacak ve seyahat planları ertelenmeyecek.

Kaynak : https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/ytb-turkiyeye-gelecek-yurt-disindaki-vatandaslar-icin-14-gun-gozetim-uygulamasi-kalkti/1873273
22
2
1
0
0
Emoji İle Tepki Ver
22
2
1
0
0
En Güncel Haberler