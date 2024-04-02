Yurt dışında yaşayan vatandaşların beraberinde getirdikleri telefonları 180 gün boyunca kayıtsız kullanmalarını sağlayan sistem, e-Devlet üzerinde aktif edildi.

Hükûmet, geçtiğimiz yıl bir karar almış ve yurt dışında ikamet eden vatandaşların, beraberinde getirdikleri akıllı telefonları 180 gün boyunca hiçbir işlem yapmadan kullanabilmelerine izin vermişti. Konuyla ilgili yeni bir açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, hizmetin e-Devlet üzerinden aktif edildiğini açıkladı.

Yurt dışında yaşayan vatandaşlar, Türkiye'ye getirdikleri telefonu 120 gün boyunca hiçbir işlem yapmadan kullanabiliyorlardı. Bu sürenin yetersiz olduğunu düşünen hükûmet, süreyi 180 güne çıkarmıştı. İşte bu işlemin yapılmasını sağlayan hizmet, an itibarıyla e-Devlet üzerinden kullanılabiliyor.

Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından yapılan açıklama şöyle:

Yurt dışında ikamet eden ve beraberinde mobil cihaz getiren vatandaşlarımız, 120 günlük kayıtsız cihaz kullanım sürelerini otuzar günlük sürelerle 2 defaya mahsus olarak 180 güne kadar e-Devlet Kapısı üzerinden uzatabilirler.

Eğer siz de yurt dışında yaşıyor ve Türkiye'ye getirdiğiniz telefonu 180 gün boyunca kullanmak istiyorsanız buradaki bağlantı üzerinden kayıt işleminizi tamamlayabilirsiniz. Ancak bunun otuzar günlük periyotlarda yapılması gerektiğini bir kez daha hatırlatalım.