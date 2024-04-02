Hükûmet, geçtiğimiz yıl bir karar almış ve yurt dışında ikamet eden vatandaşların, beraberinde getirdikleri akıllı telefonları 180 gün boyunca hiçbir işlem yapmadan kullanabilmelerine izin vermişti. Konuyla ilgili yeni bir açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, hizmetin e-Devlet üzerinden aktif edildiğini açıkladı.
Yurt dışında yaşayan vatandaşlar, Türkiye'ye getirdikleri telefonu 120 gün boyunca hiçbir işlem yapmadan kullanabiliyorlardı. Bu sürenin yetersiz olduğunu düşünen hükûmet, süreyi 180 güne çıkarmıştı. İşte bu işlemin yapılmasını sağlayan hizmet, an itibarıyla e-Devlet üzerinden kullanılabiliyor.
Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından yapılan açıklama şöyle:
Eğer siz de yurt dışında yaşıyor ve Türkiye'ye getirdiğiniz telefonu 180 gün boyunca kullanmak istiyorsanız buradaki bağlantı üzerinden kayıt işleminizi tamamlayabilirsiniz. Ancak bunun otuzar günlük periyotlarda yapılması gerektiğini bir kez daha hatırlatalım.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanının konuyla ilgili açıklaması için: