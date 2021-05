Bilim İnsanları Işığı %30 Hızlandırarak Işık Hızını Kırdılar

Bilim insanları, sıcak plazma içinde ışık dalgasının grup hızını ışık hızının yüzde 30'dan fazla üzerine çıkararak ışık hızını kırmayı başardılar. Ancak teknik olarak hala ışık hızını aşıldığını söylemek mümkün değil.

Her bir ışık fotonu yaklaşık olarak saniyede 300 bin kilometre hızla hareket etmektedir ve bilim insanlarına göre bu hız, aynı zamanda evrenin hız limitidir. Bir başka deyiş ile ışık hızından daha hızlı hareket etmenin mümkünatı bulunmuyor.

Her ne kadar ışık hızını değiştirmenin ya da aşmanın -en azından şu an için- bir yolu bulunmuyor olsa da ışık dalgası gruplarını manipüle etmenin yolu bulunuyor. Kaliforniya'daki Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarı ve New York'taki Rochester Üniversitesi'nden bilim insanları, tam olarak bunu yaparak ışık hızını mikro ölçekte de olsa ışığın kendisi ile aşmayı başardılar.

Fotonların hızı, elektromanyetizma olarak adlandırılan elektriksel ve manyetik alanların örgüsü ile sınırlandırılmıştır. Bu sınırların etrafından dolaşmanın bir yolu olmasa da düşük frekanslı foton düzenli dalgalar yaratarak sarsmak mümkündür. Tüm ışık dalgası gruplarının ritmik şekilde yükselmesi ve alçalması grup hızını oluşturur ki ortamdaki elektromanyetik koşullara bağlı olarak bu iç hızı yavaşlatmak ya da hızlandırmak mümkündür.

Tahmin edebileceğiniz gibi bilim insanları, standart oda koşullarında, standart bir ışık kaynağından çıkan fotonları hızlandırmadılar. Elektronları bir lazerle hidrojen ve helyum iyonları akımından uzaklaştıran bilim insanları, ikinci bir ışık kaynağı tarafından gönderilen ışık darbeleri ile grup hızını değiştirmeyi başardılar. Böylece bilim insanları, sıcak plazma içinde ışık dalgalarının hızını yüzde 30'dan fazla hızlanmış oldular.

Söz konusu çalışma fazlasıyla heyecan verici olsa da ışık hızını aşıp yıldızlararası seyahati mümkün kılmaz için henüz erken. Bilim insanları, teknik olarak hala ışık hızını aşmayı başarmış değiller. Söz konusu keşfin uzak teknolojilerinden ziyade lazer teknolojilerinin gelişimine faydası olacağı belirtiliyor. Söz konusu çalışmanın geliştirilmesiyle birlikte yeni nesil lazerler, katı hal optik malzemeler yerine plazma akışını kullanacak teknolojilere yönelebilirler.