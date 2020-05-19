Işık Hızının Aslında Ne Kadar Yavaş Olduğunu Gösteren Video

Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı’ndan (JAXA) bir bilim insanı, ışık hızının uzaydaki ilerleyişini göstermek için bir animasyon hazırladı. Hazırlanan animasyonda ışık hızının uzayda tahmin ettiğimizden daha yavaş ilerlediği görülüyor.

Birçoğumuz çok hızlı bir şeyi tarif etmek için ışık hızı terimini kullanıyoruz. Eğer dünyevi bir şeyden bahsediyorsak ışık hızı, abartı bir hızı ifade etmek için doğru tercih olabilir. Peki ışık hızı gerçekten de hızlı mı?

Dünya ölçeğini düşündüğümüzde ışık, gerçekten insan gözünün ayırt edemeyeceği kadar hızlıdır. Ancak ölçeğimizi Dünya’dan daha büyük seçtiğimizde ışık beklediğimiz kadar hızlı görünmüyor. Dünya’dan uzaklaşıp evren ölçeğinde düşündüğümüzde ışık, Dünya’daki bir salyangozun hızına benzer gibi görünebilir.

Japonya’nın uzay ajansı Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı’nda (JAXA) görevli bilim insanı James O’Donoghue, ışık hızının uzayda ilerleyişinin nasıl olduğunu göstermek için bir animasyon hazırladı.

O’Donoghue’nin hazırladığı animasyonda ilk olarak Dünya’dan yayılan ışığın Dünya’dan uzaklaşırken nasıl bir hızda hareket ettiğini görüyoruz. Animasyon yavaş yavaş Dünya’dan uzaklaşmaya devam ederken ışığın Ay’a ulaşmasını görüyoruz. Dünya’nın çevresinde oldukça hızlı görünen ışık, Ay’a doğru ilerleyişi sırasında çok az yavaşlamış görünüyor.

Dr. James O’Donoghue tarafından oluşturulan animasyonda Dünya’dan yayılan ışık, 3 dakika içinde Mars’a çarpıyor. Dünya ile Mars’ın arasındaki devasa mesafeyi düşündüğümüzde tabii ki bu süre oldukça kısa görünebilir. Ancak Evren ölçeğinde düşündüğümüzde Dünya ile Mars arasındaki mesafe oldukça kısadır. O halde ışığın aslında Evren’de Dünya’daki bir salyangozun hızıyla benzer bir hıza sahip olduğunu söylemek çok da yanlış olmaz.

Bitirmeden söylemekte fayda var. Işık saniyede 300 bin kilometre yol katediyor. Yani ışık hızı 300.000km/sn’dir. Bu hız Dünya’daki geri kalan her şeyden daha hızlıdır. Ancak Evren’in devasa boyutlarını düşündüğümüzde saniyede 300 bin kilometre bile bir şeyi çok hızlı olarak tanımlamak için yeterli olmayabilir.

Dr.James O’Donoghue'in hazırladığı ışık hızı animasyonu: