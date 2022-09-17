Çeşitli karakterler oluşturmanıza ve onlarla konuşmanıza izin veren yeni bir yapay zeka programı geliştirildi. Elon Musk’dan 3000’li yıllardan bir ninja robota kadar sayısız botla sohbet edebildiğiniz yapay zeka girişimine gelin yakından bakalım.

Gün geçtikte hayatımıza girmeye devam eden yapay zeka ile ilgili gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bu alanda yapılan çalışmalar sağlıktan ulaşıma kadar pek çok durumda insanlığa yardım ederken bu konuda çeşitli iddialarda gündeme geliyor. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen bir araştırma sonucunda yapay zekanın insanlığın sonunu gerçekten getirebileceği ortaya çıkmıştı.

Çeşitli botlarla konuşmanızı sağlayan, sunum yapmanıza olanak tanıyan yapay zeka programları günden güne artıyor. Eski Google ve Meta mühendisleri tarafından geliştirilen Character.AI’de karakterler oluşturmanıza ve onlarla konuşmanıza izin veren bir yapay zeka programı. Kendi karakterinizin yanı sıra programda bulunan sayısız botla da sohbet edebiliyorsunuz.

Elon Musk’tan Albert Einstein’a, sincaptan köpeğe kadar yüzlerce botla sohbet etme imkanı

Şu anda beta sürümünde olan Character.AI, nöral dil modellerini temel alıyor. Yani bir süper bilgisayar büyük metni okuyor, hafızasına kaydediyor ve herhangi bir durumda nasıl cevap vereceğini tahmin etmeyi öğreniyor. Program, otomatik cevaplama ve makine çevirisi de dahil olmak üzere birçok özelliğe sahip.

Son derece eğlenceli bir program olan Character.AI’de istediğiniz kişinin karakterini tasarlayabiliyorsunuz. Program eğlence, eğitim, genel soru cevaplama ve birçok alanda yapay zeka ile diyalog kurabileceğiniz bir araca sahip. Yüzlerce bot arasında Elon Musk, Albert Einstein, bir sincap, 3048 yılında yaşayan bir ninja gibi oldukça karakterler yer alıyor.

Geliştiriciler, programın güvenilir bir bilgi kaynağı olmadığını belirtirken aynı zamanda hayal gücünü geliştirme, dil öğrenimi gibi çeşitli alanlar için yararlı bir araç olmasını umuyor. İstediğiniz her şeyi konuşabileceğiniz program şu an beta sürümünde.

Peki nasıl kullanılır?

Öncelikle buraya tıklayarak siteye Character.AI'ın sitesine girmeniz ve bir hesap oluşturmanız gerekiyor. Hesabınıza giriş yaptıktan sonra ise tek yapmanız gereken önünüzde duran botlardan birisini seçerek sohbet etmeye başlamak.

Oluşturulan karakterlerin söylediği her şeyin uydurma olduğunu da belirtmekte fayda var. Uygulamanın sitesinde de bu geçiyor ve söylenen her şeye güvenmeme, onları ciddiye almama konusunda kullanıcılar uyarılıyor.