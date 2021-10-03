Yapay zeka müzik üretmeye devam ediyor. Ünlü Alman klasik müzik piyanisti ve bestecisi Ludwig van Beethoven'ın yarım kalan 10. Senfonisi yapay zeka tarafından tamamlandı.

Yapay zeka üstüne yapılan araştırmalar, tartışmalar, çalışmalar devam ederken, onun neler yapabileceği ve sınırları halen tam olarak saptanabilmiş değil. Kimi uzmanlar ve bilim insanları yapay zekanın ulaşabileceği noktaları heyecan verici bulurken, kimileri ise bunu tehlikeli olarak görüp, yapay zeka gelişiminin her anında insan kontrolü sağlanması gerektiğini düşünüyor.

Sosyal bilimler alanında da çalışmalara ve araştırmalara konu olan yapay zekanın şiir, şarkı sözü, müzik notası yazıp yazamayacağı konusunda farklı görüşler oluştu. Yapay zekanın insan gibi duygusal bir varlık olmayışı ve keder, acı, üzüntü, mutluluk, heyecan, aşk gibi duyguları yaşamaması sebebiyle bunları yapamayacağı öne sürüldü. Elbette, bu konuda da yapay zekanın sınır tanımayacağını düşününler var. Çıkarımlar ve tartışmalar devam ederken, yapay zeka bu süreç içerisinde önemli birkaç müzik çalışmasını tamamladı.

“Yapay zekanın kendisi bir sanat eseridir”

Google’ın yapay zeka programı Magenta, geçtiğimiz aylarda Nirvana’nın solisti Kurt Cobain’in esintilerini taşıyan Drowned in The Sun isimli bir şarkı ortaya çıkarmıştı. Son olarak ise, bir grup müzisyen ve bilim insanı yapay zekayı kullanarak, Ludwig van Beethoven'ın vefat ettiği için tamamlayamadığı, yarım kalan eseri 10. Senfonisini tamamladılar.

Ekibin içerisinde yer alan ve Reutgers Üniversitesi’nde Sanat ve Yapay Zeka Laboratuvarı direktörü olan Ahmed Elgammal, yapay zekanın bizzat kendisinin bir sanat eseri olduğunu, müzik üretme ve müzik hakkında bilgi edinme şeklinin şu andakine çok benzediğini söyleyerek, “Örneğin bir e-posta yazıyorsunuz. E-posta sizin için bir sonraki kelimenin ne olduğunu tahmin etmeye çalışır. Yani müzikte, yapay zekaya bir sonraki notayı nasıl tahmin edeceğini öğretmeye çalışıyor. Yapay zeka, çok sayıda müziğe bakarak temelde bunu nasıl yapacağını öğrenebilir” dedi.

Final versiyonu önümüzdeki hafta yayınlanacak

Ekip ilk olarak, erken bir test sunmak için Kasım 2019'da canlı bir izleyici kitlesiyle Almanya'da bir araya geldi. Bu buluşma esnasında, dinleti tamamladıktan sonra dinleyicilere yapay zekanın nereden sonra başladığı soruldu ve hangi kısımdan sonrasının yapay zekaya ait olduğu ayırt edilemedi. Farklılığın ayırdına varanlar, “Kulağa klasik müzik gibi geliyor ama tam olarak Beethoven gibi değil” deseler de, tam anlamıyla ayırt edilememesi yapay zekanın bir başarısı olarak değerlendiriliyor.

Tamamlanan eserin, 250. doğum günü vesilesiyle “Beethoven Yılı” olan geçen sene yayınlanması gerekiyordu fakat COVID-19 pandemisi dolayısıyla gecikti. Ekip, 2019 yılında gerçekleşen test dinletisinin ardından gelen geri dönüşlerle birlikte eser üzerinde 2 sene daha çalıştı. Eserin final versiyonu önümüzdeki hafta yayınlanacak.